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فيديو "المراجعين على الباب" يتفاعل برد "بيئة صبيا": لا يسمح بدخولهم.. وهذا هو الحل

قالت: الوزارة أصدرت دليل إجراءات العودة إلى العمل وإرشادات "كورونا" ومنها استقبال الزوّار

أكّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، في تصريح لـ"سبق"، عدم السماح بدخول المراجعين لإداراتها حالياً؛ وذلك في تعليق حول مقطع الفيديو الذي رصد إغلاق باب فرع الزراعة بصبيا ووقوف المراجعين عند الباب.

وقال الفرع: "بخصوص استفساركم حول مقطع الفيديو المتداول عن إغلاق فرع الزراعة بصبيا وعدم استقبال المراجعين أمس الأحد؛ نود التوضيح أن الوزارة أصدرت دليل إجراءات العودة إلى العمل والإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها إجراءات الوقاية في بيئة العمل في فقرتها (استقبال الزوّار والمراجعين) التي تنص على عدم السماح للزوّار والمراجعين بدخول مبنى الجهة والمرافق التابعة لها حتى إشعار آخر واستخدام الحلول التقنية عوضاً عن ذلك والتي من ضمنها إصدار التراخيص".

وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو "المراجعين على الباب" يتفاعل برد "بيئة صبيا": لا يسمح بدخولهم.. وهذا هو الحل
سبق

أكّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، في تصريح لـ"سبق"، عدم السماح بدخول المراجعين لإداراتها حالياً؛ وذلك في تعليق حول مقطع الفيديو الذي رصد إغلاق باب فرع الزراعة بصبيا ووقوف المراجعين عند الباب.

وقال الفرع: "بخصوص استفساركم حول مقطع الفيديو المتداول عن إغلاق فرع الزراعة بصبيا وعدم استقبال المراجعين أمس الأحد؛ نود التوضيح أن الوزارة أصدرت دليل إجراءات العودة إلى العمل والإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها إجراءات الوقاية في بيئة العمل في فقرتها (استقبال الزوّار والمراجعين) التي تنص على عدم السماح للزوّار والمراجعين بدخول مبنى الجهة والمرافق التابعة لها حتى إشعار آخر واستخدام الحلول التقنية عوضاً عن ذلك والتي من ضمنها إصدار التراخيص".

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:47 AM

فيديو "المراجعين على الباب" يتفاعل برد "بيئة صبيا": لا يسمح بدخولهم.. وهذا هو الحل

قالت: الوزارة أصدرت دليل إجراءات العودة إلى العمل وإرشادات "كورونا" ومنها استقبال الزوّار

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,264

أكّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، في تصريح لـ"سبق"، عدم السماح بدخول المراجعين لإداراتها حالياً؛ وذلك في تعليق حول مقطع الفيديو الذي رصد إغلاق باب فرع الزراعة بصبيا ووقوف المراجعين عند الباب.

وقال الفرع: "بخصوص استفساركم حول مقطع الفيديو المتداول عن إغلاق فرع الزراعة بصبيا وعدم استقبال المراجعين أمس الأحد؛ نود التوضيح أن الوزارة أصدرت دليل إجراءات العودة إلى العمل والإرشادات الوقائية من فيروس كورونا، ومنها إجراءات الوقاية في بيئة العمل في فقرتها (استقبال الزوّار والمراجعين) التي تنص على عدم السماح للزوّار والمراجعين بدخول مبنى الجهة والمرافق التابعة لها حتى إشعار آخر واستخدام الحلول التقنية عوضاً عن ذلك والتي من ضمنها إصدار التراخيص".

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