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"واتسآب" تقترب من طرح تحديث ينتظره الملايين من مستخدميه

سيزيد من عدد مشتركي التطبيق حول العالم

يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم.

وتمتاز نسخة "الويب" من "واتسآب"، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف، وفقاً لتغريدة أطلقها موقع "وابيتا إنفو" التكنولوجي.

وبحسب الموقع، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك تطبيق "واتسآب" تجري حالياً تطويراً لتطبيق متعدد المنصات، يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت، عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو "آي أو إس".

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن بمجرد طرحه من المتوقع أن يرتفع عدد المشتركين الذين تجاوزوا ملياراً ونصف المليار مستخدم حول العالم.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" أطلق في عام 2015 إصداراً مخصصاً لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتسآب" تقترب من طرح تحديث ينتظره الملايين من مستخدميه
سبق

يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم.

وتمتاز نسخة "الويب" من "واتسآب"، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف، وفقاً لتغريدة أطلقها موقع "وابيتا إنفو" التكنولوجي.

وبحسب الموقع، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك تطبيق "واتسآب" تجري حالياً تطويراً لتطبيق متعدد المنصات، يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت، عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو "آي أو إس".

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن بمجرد طرحه من المتوقع أن يرتفع عدد المشتركين الذين تجاوزوا ملياراً ونصف المليار مستخدم حول العالم.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" أطلق في عام 2015 إصداراً مخصصاً لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
10:45 PM

"واتسآب" تقترب من طرح تحديث ينتظره الملايين من مستخدميه

سيزيد من عدد مشتركي التطبيق حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
3
13,110

يقترب تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، من طرح نسخة مكتب خاصة به، تحمل ميزة ينتظرها الملايين من مستخدميه حول العالم.

وتمتاز نسخة "الويب" من "واتسآب"، بأنها تعمل دون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف، وفقاً لتغريدة أطلقها موقع "وابيتا إنفو" التكنولوجي.

وبحسب الموقع، فإن شركة "فيسبوك"، التي تمتلك تطبيق "واتسآب" تجري حالياً تطويراً لتطبيق متعدد المنصات، يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت، عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو "آي أو إس".

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن بمجرد طرحه من المتوقع أن يرتفع عدد المشتركين الذين تجاوزوا ملياراً ونصف المليار مستخدم حول العالم.

يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" أطلق في عام 2015 إصداراً مخصصاً لسطح المكتب، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,153
200 مليون

200 مليون

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