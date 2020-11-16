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فرنسا.. 27228 إصابة جديدة بـ"كورونا" و302 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 1981827 والوفيات 44548 شخصاً

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1981827 إصابةً.


وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، أن حالات الوفاة بلغت 302 حالةً, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44548 حالة وفاة.

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فرنسا.. 27228 إصابة جديدة بـ"كورونا" و302 حالة وفاة
سبق

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1981827 إصابةً.


وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، أن حالات الوفاة بلغت 302 حالةً, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44548 حالة وفاة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:11 AM

فرنسا.. 27228 إصابة جديدة بـ"كورونا" و302 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 1981827 والوفيات 44548 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1981827 إصابةً.


وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، أن حالات الوفاة بلغت 302 حالةً, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44548 حالة وفاة.

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