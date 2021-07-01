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موسم "محاصيلنا" ينطلق بعنيزة بحزمة فعاليات تعزّز "الأمن الغذائي"

يستمر 10 أيام.. ويهدف إلى دعم الاقتصاد الزراعي وتثقيف المهتمين

بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة المشرف العام على موسم "محاصيلنا" الزراعية نزار بن حمد الحركان ورؤساء وأعضاء اللجان انطلقت مساء البارحة فعاليات الموسم الممتدة لعشرة أيام.

وفي التفاصيل، اطلع " الحركان " على المحاصيل المختلفة عبر الأركان المشاركة من مناطق متنوعة بالمملكة منها الجوف وحائل والطائف والعلا وغيرها عبر مسارات متنوعة مثل مسار الخضار والفواكه والعصائر والأليات والمعدات الكهربائية والعسل والنباتات الصحراوية والأزهار ومسار أجهزة الري، والحبوب وزيت الزيتون.

وتعرّف رئيس الغرفة التجارية بعنيزة على البرامج التثقيفية المتنوعة مثل ورش العمل والدورات الزراعية التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية وأركان الجمعيات الخيرية جمعية أمان لمكافحة التدخين وجمعية سكر للتوعية الصحية بمرض السكري وجمعية أبوه وجمعية الغضا البيئية، حيث اشتملت الزيارة على مشاهدة عروض الإضاءة وأركان الضيافة والجلسات الشعبية وجلسات الزوار وأركان الأسر المنتجة التي تنوعت بين الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية.

وقال "الحركان": إن اللجنة المنظمة لموسم محاصيلنا الزراعية رأت بأن تفتح باب المشاركة بالمجان لجميع المشاركين واضعة ًعلى عاتقها المساهمة في فعالية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام من خلال تسليط الضوء على ماتزخر به المملكة من مقومات غذائية متعددة تؤكد على الاهتمام بالأمن الغذائي فاليوم شاهدنا منتجات كثيرة مثل زيت زيتون الجوف ومعصرة العلا.

وأضاف: كذلك يضم الموسم أنواع العسل والطماطم والخيار والتفاح والبرتقال والفراولة والموز والتين والليمون والرمان والبطيخ والتمور والفلفل وغيرها مما يعطي دلالة ممتازة على تعدد محاصيلنا الزراعية في المملكة ومدى البيئة الخصبة التي ساعدت على الكم الهائل من المنتجات فضلاً على وجود الوسائل سواءً الأليات أو الأجهزة التي كان لها دور كبير في هذه المخرجات الرائعة.

وأردف : يعتبر موسم محاصيلنا الزراعية فرصة تسويقية فإننا نضع بالاعتبار تفعيل جانب التصدير وخلق فرص العمل للشباب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم "محاصيلنا" ينطلق بعنيزة بحزمة فعاليات تعزّز "الأمن الغذائي"
سبق

بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة المشرف العام على موسم "محاصيلنا" الزراعية نزار بن حمد الحركان ورؤساء وأعضاء اللجان انطلقت مساء البارحة فعاليات الموسم الممتدة لعشرة أيام.

وفي التفاصيل، اطلع " الحركان " على المحاصيل المختلفة عبر الأركان المشاركة من مناطق متنوعة بالمملكة منها الجوف وحائل والطائف والعلا وغيرها عبر مسارات متنوعة مثل مسار الخضار والفواكه والعصائر والأليات والمعدات الكهربائية والعسل والنباتات الصحراوية والأزهار ومسار أجهزة الري، والحبوب وزيت الزيتون.

وتعرّف رئيس الغرفة التجارية بعنيزة على البرامج التثقيفية المتنوعة مثل ورش العمل والدورات الزراعية التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية وأركان الجمعيات الخيرية جمعية أمان لمكافحة التدخين وجمعية سكر للتوعية الصحية بمرض السكري وجمعية أبوه وجمعية الغضا البيئية، حيث اشتملت الزيارة على مشاهدة عروض الإضاءة وأركان الضيافة والجلسات الشعبية وجلسات الزوار وأركان الأسر المنتجة التي تنوعت بين الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية.

وقال "الحركان": إن اللجنة المنظمة لموسم محاصيلنا الزراعية رأت بأن تفتح باب المشاركة بالمجان لجميع المشاركين واضعة ًعلى عاتقها المساهمة في فعالية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام من خلال تسليط الضوء على ماتزخر به المملكة من مقومات غذائية متعددة تؤكد على الاهتمام بالأمن الغذائي فاليوم شاهدنا منتجات كثيرة مثل زيت زيتون الجوف ومعصرة العلا.

وأضاف: كذلك يضم الموسم أنواع العسل والطماطم والخيار والتفاح والبرتقال والفراولة والموز والتين والليمون والرمان والبطيخ والتمور والفلفل وغيرها مما يعطي دلالة ممتازة على تعدد محاصيلنا الزراعية في المملكة ومدى البيئة الخصبة التي ساعدت على الكم الهائل من المنتجات فضلاً على وجود الوسائل سواءً الأليات أو الأجهزة التي كان لها دور كبير في هذه المخرجات الرائعة.

وأردف : يعتبر موسم محاصيلنا الزراعية فرصة تسويقية فإننا نضع بالاعتبار تفعيل جانب التصدير وخلق فرص العمل للشباب.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:44 PM

موسم "محاصيلنا" ينطلق بعنيزة بحزمة فعاليات تعزّز "الأمن الغذائي"

يستمر 10 أيام.. ويهدف إلى دعم الاقتصاد الزراعي وتثقيف المهتمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة المشرف العام على موسم "محاصيلنا" الزراعية نزار بن حمد الحركان ورؤساء وأعضاء اللجان انطلقت مساء البارحة فعاليات الموسم الممتدة لعشرة أيام.

وفي التفاصيل، اطلع " الحركان " على المحاصيل المختلفة عبر الأركان المشاركة من مناطق متنوعة بالمملكة منها الجوف وحائل والطائف والعلا وغيرها عبر مسارات متنوعة مثل مسار الخضار والفواكه والعصائر والأليات والمعدات الكهربائية والعسل والنباتات الصحراوية والأزهار ومسار أجهزة الري، والحبوب وزيت الزيتون.

وتعرّف رئيس الغرفة التجارية بعنيزة على البرامج التثقيفية المتنوعة مثل ورش العمل والدورات الزراعية التي تنفذها الجمعية التعاونية الزراعية وأركان الجمعيات الخيرية جمعية أمان لمكافحة التدخين وجمعية سكر للتوعية الصحية بمرض السكري وجمعية أبوه وجمعية الغضا البيئية، حيث اشتملت الزيارة على مشاهدة عروض الإضاءة وأركان الضيافة والجلسات الشعبية وجلسات الزوار وأركان الأسر المنتجة التي تنوعت بين الأشغال اليدوية والمنتجات الغذائية.

وقال "الحركان": إن اللجنة المنظمة لموسم محاصيلنا الزراعية رأت بأن تفتح باب المشاركة بالمجان لجميع المشاركين واضعة ًعلى عاتقها المساهمة في فعالية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام من خلال تسليط الضوء على ماتزخر به المملكة من مقومات غذائية متعددة تؤكد على الاهتمام بالأمن الغذائي فاليوم شاهدنا منتجات كثيرة مثل زيت زيتون الجوف ومعصرة العلا.

وأضاف: كذلك يضم الموسم أنواع العسل والطماطم والخيار والتفاح والبرتقال والفراولة والموز والتين والليمون والرمان والبطيخ والتمور والفلفل وغيرها مما يعطي دلالة ممتازة على تعدد محاصيلنا الزراعية في المملكة ومدى البيئة الخصبة التي ساعدت على الكم الهائل من المنتجات فضلاً على وجود الوسائل سواءً الأليات أو الأجهزة التي كان لها دور كبير في هذه المخرجات الرائعة.

وأردف : يعتبر موسم محاصيلنا الزراعية فرصة تسويقية فإننا نضع بالاعتبار تفعيل جانب التصدير وخلق فرص العمل للشباب.

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