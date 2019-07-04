عنيزة.. "أصدقاء المرضى" تعالج 271 مريضًا بينهم 58 وافدًا من 13 جنسية

منذ بداية العام.. وضخت ما يقارب 780 ألف ريال لخدمة المحتاجين

أصدرت لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة، أمس الأول، قائمة بمساعدات المرضى التي نُفّذت منذ بداية العام حتى تاريخه؛ حيث اشتملت القائمة على مساعدة 271 مريضًا ومريضة، تَضَمّنت عدد 213 مرضى سعوديين، و58 مرضى من 13 جنسية مختلفة وهي: (أمريكا، وباكستان، واليمن، والسودان، وسوريا، ومصر، وإندونيسيا، وأفغانستان، وتشاد، ومالي).

وتكلفت المساعدات مبلغًا يصل إلى 779523 ريالًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الأنشطة المنفذة وفق الخطة على أكثر من 259 نشاطًا، شملت حملات وبرامج توعية صحية، وزيارات للمرافق الصحية، وتوقيع الاتفاقيات مع الشركاء وغيرها.

وقال رئيس اللجنة محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم: إن "مساعدات المرضى تأتي دعمًا للدور الصحي، والعمل على جودة الحياة، وكذلك تعزيز العمل التطوعي، وهذا يتوافق مع رؤية وطننا الغالي 2030م".

وأشار "السليم" إلى أن توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- واضحة بخصوص مد يد العون والمساعدة للجميع؛ امتدادًا للمساعدات التي تقدّمها دولتنا الرشيدة في بقاع العالم حتى باتت مملكة الإنسانية في مصافّ الدول المتقدمة في هذا الشأن.

وأضاف: "نعمل وفق خطة مرسومة في ظل متابعة ودعم من أمير منطقة القصيم والرئيس الفخري للجان أصدقاء المرضى بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الذي يحرص دائمًا على تلمس الاحتياجات، وإزالة العقبات، وأن تكون الأعمال المقدمة وفق التطلعات".

واختتم بقوله: "تضع اللجنة أهدافًا واضحة في خدمة المرضى والتسهيل عليهم؛ لذلك فقد اشتملت الأعمال المقدمة على زيارات المستشفيات والمراكز الصحية، ودفع تكاليف العلاج، وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية لعدد من المرضى، ومساعدات مالية، ونقل من وإلى مركز الكلى لمرضى الفشل الكلوي للمحتاجين وإعارة الأجهزة الطبية والحملات التوعوية التثقيفية والبرامج والدورات الطبية، واستضافة الأطباء ومجموعات الإنجاز".