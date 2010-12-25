أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في فرع أحد المطاعم الشهيرة، مكون من طابقين بحي الحزم، دون حدوث إصابات ولله الحمد.
"مدني الرياض" يخمد حريقًا التهم أحد فروع مطاعم شهيرة
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في فرع أحد المطاعم الشهيرة، مكون من طابقين بحي الحزم، دون حدوث إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني الرياض
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"مدني الرياض" يخمد حريقًا التهم أحد فروع مطاعم شهيرةعبدالله البرقاوي سبق 2020-12-25
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
04:50 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
08:13 PM
"مدني الرياض" يخمد حريقًا التهم أحد فروع مطاعم شهيرة
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقاً اندلع في فرع أحد المطاعم الشهيرة، مكون من طابقين بحي الحزم، دون حدوث إصابات ولله الحمد.
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