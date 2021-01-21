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الفيحاء يفشل بتقليص الفارق مع المتصدر بخسارته المفاجئة .. الجبلين يعزز مركزه الثالث

في ختام منافسات الجولة 16 من دوري أندية الدرجة الأولى

فشل فريق الفيحاء في تقليص الفارق مع الحزم متصدر دوري الدرجة الأولى إلى 6 نقاط بعدما انقاد لخسارة مفاجئة من أمام ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات اليوم من منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذه النتيجة توقف رصيد الفيحاء عند 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر بينما رفع النهضة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الرابع عشر.

حيث أُقيمت اليوم الأربعاء 4 مباريات في ختام منافسات الجولة 16 حيث حقق الجبلين ثالث الترتيب فوزًا ثمينًا على ضيفه أحد (2-1) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، فيما خيم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين على مواجهة الخليج وضيفه الجيل.


وفي آخر مباريات الجولة خسر النجوم متذيل لائحة الترتيب من أمام ضيفه الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف لتزداد وضعية الفريق صعوبة في الهروب من شبح الهبوط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يفشل بتقليص الفارق مع المتصدر بخسارته المفاجئة .. الجبلين يعزز مركزه الثالث
سبق

فشل فريق الفيحاء في تقليص الفارق مع الحزم متصدر دوري الدرجة الأولى إلى 6 نقاط بعدما انقاد لخسارة مفاجئة من أمام ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات اليوم من منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذه النتيجة توقف رصيد الفيحاء عند 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر بينما رفع النهضة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الرابع عشر.

حيث أُقيمت اليوم الأربعاء 4 مباريات في ختام منافسات الجولة 16 حيث حقق الجبلين ثالث الترتيب فوزًا ثمينًا على ضيفه أحد (2-1) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، فيما خيم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين على مواجهة الخليج وضيفه الجيل.


وفي آخر مباريات الجولة خسر النجوم متذيل لائحة الترتيب من أمام ضيفه الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف لتزداد وضعية الفريق صعوبة في الهروب من شبح الهبوط.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
12:49 AM

الفيحاء يفشل بتقليص الفارق مع المتصدر بخسارته المفاجئة .. الجبلين يعزز مركزه الثالث

في ختام منافسات الجولة 16 من دوري أندية الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فشل فريق الفيحاء في تقليص الفارق مع الحزم متصدر دوري الدرجة الأولى إلى 6 نقاط بعدما انقاد لخسارة مفاجئة من أمام ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح مباريات اليوم من منافسات الجولة 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

بهذه النتيجة توقف رصيد الفيحاء عند 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر بينما رفع النهضة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز الرابع عشر.

حيث أُقيمت اليوم الأربعاء 4 مباريات في ختام منافسات الجولة 16 حيث حقق الجبلين ثالث الترتيب فوزًا ثمينًا على ضيفه أحد (2-1) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، فيما خيم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين على مواجهة الخليج وضيفه الجيل.


وفي آخر مباريات الجولة خسر النجوم متذيل لائحة الترتيب من أمام ضيفه الثقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف لتزداد وضعية الفريق صعوبة في الهروب من شبح الهبوط.

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