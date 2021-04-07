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الخارجية الأمريكية: المفاوضات مع إيران ستكون صعبة لنقص الثقة

قالت إن واشنطن أجرت مشاورات بفيينا مع الأوروبيين والصينيين والروس

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات النووية مع إيران ستكون صعبة بسبب نقص الثقة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن محادثات فيينا مع إيران تقنية حتى الآن، موضحاً أن الوفد الأميركي أجرى مشاورات في فيينا مع الأوروبيين والصينيين والروس.

وألمح المتحدث إلى إمكانية رفع عقوبات عن إيران خارج الإطار النووي.


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الخارجية الأمريكية: المفاوضات مع إيران ستكون صعبة لنقص الثقة
سبق

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات النووية مع إيران ستكون صعبة بسبب نقص الثقة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن محادثات فيينا مع إيران تقنية حتى الآن، موضحاً أن الوفد الأميركي أجرى مشاورات في فيينا مع الأوروبيين والصينيين والروس.

وألمح المتحدث إلى إمكانية رفع عقوبات عن إيران خارج الإطار النووي.


07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
11:29 PM

الخارجية الأمريكية: المفاوضات مع إيران ستكون صعبة لنقص الثقة

قالت إن واشنطن أجرت مشاورات بفيينا مع الأوروبيين والصينيين والروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات النووية مع إيران ستكون صعبة بسبب نقص الثقة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن محادثات فيينا مع إيران تقنية حتى الآن، موضحاً أن الوفد الأميركي أجرى مشاورات في فيينا مع الأوروبيين والصينيين والروس.

وألمح المتحدث إلى إمكانية رفع عقوبات عن إيران خارج الإطار النووي.


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