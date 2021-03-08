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"آل الشيخ "يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك وعدد من المستثمرين بالقطاع الترفيهي

أكد أهمية "الترفيه" كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض, بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الوطنية الاستثمارية وعدد من المستثمرين في القطاع الترفيهي بالمملكة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، والحلول التمويلية التي يمكن توفيرها للمستثمرين والشركات العاملة فيه.

وتفصيلاً، أكد "آل الشيخ" أهمية قطاع الترفيه ومكانته كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أثره في رفع مستوى جودة الحياة، وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، والارتقاء بمكانة المملكة كوجهة ترفيهية مفضلة على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.

وأشار خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع الترفيه، داعياً البنوك السعودية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من تلك الفرص عبر تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة؛ لدعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بما يسهم في تنميته وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية.

يأتي الاجتماع ضمن دور الهيئة الرئيس في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه كرافد اقتصادي، يسهم في الدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع؛ للاستفادة من الفرص الترفيهية وصناعة ترفيه مستدام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ "يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك وعدد من المستثمرين بالقطاع الترفيهي
سبق

اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض, بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الوطنية الاستثمارية وعدد من المستثمرين في القطاع الترفيهي بالمملكة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، والحلول التمويلية التي يمكن توفيرها للمستثمرين والشركات العاملة فيه.

وتفصيلاً، أكد "آل الشيخ" أهمية قطاع الترفيه ومكانته كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أثره في رفع مستوى جودة الحياة، وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، والارتقاء بمكانة المملكة كوجهة ترفيهية مفضلة على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.

وأشار خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع الترفيه، داعياً البنوك السعودية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من تلك الفرص عبر تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة؛ لدعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بما يسهم في تنميته وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية.

يأتي الاجتماع ضمن دور الهيئة الرئيس في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه كرافد اقتصادي، يسهم في الدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع؛ للاستفادة من الفرص الترفيهية وصناعة ترفيه مستدام.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
11:48 PM

"آل الشيخ "يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للبنوك وعدد من المستثمرين بالقطاع الترفيهي

أكد أهمية "الترفيه" كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، اليوم في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض, بالرؤساء التنفيذيين للبنوك السعودية والصناديق الوطنية الاستثمارية وعدد من المستثمرين في القطاع الترفيهي بالمملكة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع في المملكة، والحلول التمويلية التي يمكن توفيرها للمستثمرين والشركات العاملة فيه.

وتفصيلاً، أكد "آل الشيخ" أهمية قطاع الترفيه ومكانته كرافد اقتصادي تعول عليه المملكة في تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أثره في رفع مستوى جودة الحياة، وتوليد الفرص الوظيفية للمواطنين، والارتقاء بمكانة المملكة كوجهة ترفيهية مفضلة على المستوى الإقليمي والعالمي، من خلال استقطاب أبرز الأنشطة والفعاليات الترفيهية، التي من شأنها تحويل بوصلة الترفيه إلى المملكة وفق رؤية 2030.

وأشار خلال الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها قطاع الترفيه، داعياً البنوك السعودية والصناديق الاستثمارية للاستفادة من تلك الفرص عبر تطوير وابتكار مبادرات وبرامج تمويلية متكاملة؛ لدعم شركات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة العاملة في القطاع بما يسهم في تنميته وضمان استدامته، وتشجيع النشاط الترفيهي في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تطوير المحتوى المحلي للأنشطة الترفيهية.

يأتي الاجتماع ضمن دور الهيئة الرئيس في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه كرافد اقتصادي، يسهم في الدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع؛ للاستفادة من الفرص الترفيهية وصناعة ترفيه مستدام.

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