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مجموعة د. سليمان الحبيب تحتفي بنَيْل 60 اعتمادًا محليًا ودوليًا في 2021

"الحقباني" أكّد أن تحقيقها يمثّل ثمار جهد العاملين طوال الفترة الماضية

احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، ممثلة في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني؛ بإنجازات الإدارة خلال عام 2021، التي من أهمها الحصول على 60 شهادة اعتماد وإعادة اعتماد محلي ودولي، وهو ما يعد إنجازًا نوعيًا جديدًا.

ويعد هذا العدد الكبير من الاعتمادات تتويجاً للعمل المهني الدقيق الذي قامت به إدارة الجودة بمختلف أقسامها، حيث نفذت أكثر من "20,000" من السياسات والإجراءات في العام الماضي، الذي شهد أيضاً تطوير وتنفيذ "742" مؤشر جودة، وتنفيذ "322" زيارة تقييم "ربع سنوية"، شمل زيارة "4980" منطقة عمل مع أداء "1882" تتبع نشاطات تدقيقية، وكذلك تقييم "2023" من المخاطر السريرية للمرضى والتخفيف من حدتها، إضافة إلى تدقيق عدد "4755" من السجلات الطبية أثناء التقييم، فضلاً عن وجود "6879" معياراً للجودة منها "3289" للاعتمادات الجديدة، وإجراء "614" مقابلة تقييمية مع المرضى، و"3465" مع الموظفين.

وعلاوة على ذلك، تمّت المشاركة في تقييم "3344" من المستشفيات ونشر ثقافة سلامة المرضى مع المركز السعودي لسلامة المرضى.

وأسهم القسم كذلك في تنفيذ مشاريع تعليمية أفادت بما يقارب "1866" موظفًا.

ومن أهم الاعتمادات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة في العام الماضي: اعتماد الجامعة الأمريكية (ACR) للأشعة المقطعية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والماموجرام، والأشعة الصوتية، والخزعة المسترشدة بالأشعة الصوتية، وشهادة مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في المناظير والمسالك البولية، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI لمعايير الرعاية الجائلة.. كما نالت اعتماد اللجنة المشتركة للاعتمادات العالمية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، واعتماد جمعية أنظمة ادارة الأنظمة والمعلومات للرعاية الصحية من المستوى السابع، وأخيراً اعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB.

وبخصوص الاعتمادات والشهادات المجدّدة في عام 2021؛ فهي تشمل: اعتماد الجامعة الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB واعتماد اللجنة المشتركة العالمية لاعتماد المنشآت الصحية من الولايات المتحدة الأمريكية، واعتماد مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في جراحات أمراض السمنة ومشكلات الأيض، والتخدير الخاص بالسمنة، والجراحات التجميلية وجراحات العظام واعتماد الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

من جهته، قال مدير إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى د. زبير الشيخ: لهذه الاعتمادات أهمية كبيرة، إذ تمثل شهادة اعتراف من هيئات دولية وإقليمية ومحلية، مهنية وذات مصداقية عالية، على تميز المجموعة وتأكيداً على كفاءة وأمان الخدمات الطبية التي تقدمها للمراجعين.

وأضاف، أنها تؤكّد تميُّز إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، التي لم تكتفِ بإنشاء الأنظمة والعمليات فحسب، وإنما تستمر أيضاً في التدقيق والمتابعة لها بشكل دائم، وتخطط لجعل الإدارة مرجعاً خاصاً للمنشآت الصحية في العالم؛ كجهة اعتماد مختصة في تحسين الجودة وسلامة المرضى وادارة المخاطر.

وفي ختام الاحتفال، شكر "الحقباني" العاملين في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، وقال: الإنجازات التي نحتفي بها اليوم، هي ثمار الجهد الدؤوب الذي ظل الزملاء يبذلونه طوال الفترة الماضية.

وأضاف: الشهادات والاعتمادات التي حصلت عليها تأتي ضمن سياسة المجموعة، وبحثها الدائم عن التميز والتفرد، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة د. سليمان الحبيب تحتفي بنَيْل 60 اعتمادًا محليًا ودوليًا في 2021
سبق

احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، ممثلة في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني؛ بإنجازات الإدارة خلال عام 2021، التي من أهمها الحصول على 60 شهادة اعتماد وإعادة اعتماد محلي ودولي، وهو ما يعد إنجازًا نوعيًا جديدًا.

ويعد هذا العدد الكبير من الاعتمادات تتويجاً للعمل المهني الدقيق الذي قامت به إدارة الجودة بمختلف أقسامها، حيث نفذت أكثر من "20,000" من السياسات والإجراءات في العام الماضي، الذي شهد أيضاً تطوير وتنفيذ "742" مؤشر جودة، وتنفيذ "322" زيارة تقييم "ربع سنوية"، شمل زيارة "4980" منطقة عمل مع أداء "1882" تتبع نشاطات تدقيقية، وكذلك تقييم "2023" من المخاطر السريرية للمرضى والتخفيف من حدتها، إضافة إلى تدقيق عدد "4755" من السجلات الطبية أثناء التقييم، فضلاً عن وجود "6879" معياراً للجودة منها "3289" للاعتمادات الجديدة، وإجراء "614" مقابلة تقييمية مع المرضى، و"3465" مع الموظفين.

وعلاوة على ذلك، تمّت المشاركة في تقييم "3344" من المستشفيات ونشر ثقافة سلامة المرضى مع المركز السعودي لسلامة المرضى.

وأسهم القسم كذلك في تنفيذ مشاريع تعليمية أفادت بما يقارب "1866" موظفًا.

ومن أهم الاعتمادات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة في العام الماضي: اعتماد الجامعة الأمريكية (ACR) للأشعة المقطعية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والماموجرام، والأشعة الصوتية، والخزعة المسترشدة بالأشعة الصوتية، وشهادة مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في المناظير والمسالك البولية، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI لمعايير الرعاية الجائلة.. كما نالت اعتماد اللجنة المشتركة للاعتمادات العالمية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، واعتماد جمعية أنظمة ادارة الأنظمة والمعلومات للرعاية الصحية من المستوى السابع، وأخيراً اعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB.

وبخصوص الاعتمادات والشهادات المجدّدة في عام 2021؛ فهي تشمل: اعتماد الجامعة الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB واعتماد اللجنة المشتركة العالمية لاعتماد المنشآت الصحية من الولايات المتحدة الأمريكية، واعتماد مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في جراحات أمراض السمنة ومشكلات الأيض، والتخدير الخاص بالسمنة، والجراحات التجميلية وجراحات العظام واعتماد الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

من جهته، قال مدير إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى د. زبير الشيخ: لهذه الاعتمادات أهمية كبيرة، إذ تمثل شهادة اعتراف من هيئات دولية وإقليمية ومحلية، مهنية وذات مصداقية عالية، على تميز المجموعة وتأكيداً على كفاءة وأمان الخدمات الطبية التي تقدمها للمراجعين.

وأضاف، أنها تؤكّد تميُّز إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، التي لم تكتفِ بإنشاء الأنظمة والعمليات فحسب، وإنما تستمر أيضاً في التدقيق والمتابعة لها بشكل دائم، وتخطط لجعل الإدارة مرجعاً خاصاً للمنشآت الصحية في العالم؛ كجهة اعتماد مختصة في تحسين الجودة وسلامة المرضى وادارة المخاطر.

وفي ختام الاحتفال، شكر "الحقباني" العاملين في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، وقال: الإنجازات التي نحتفي بها اليوم، هي ثمار الجهد الدؤوب الذي ظل الزملاء يبذلونه طوال الفترة الماضية.

وأضاف: الشهادات والاعتمادات التي حصلت عليها تأتي ضمن سياسة المجموعة، وبحثها الدائم عن التميز والتفرد، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:53 PM

مجموعة د. سليمان الحبيب تحتفي بنَيْل 60 اعتمادًا محليًا ودوليًا في 2021

"الحقباني" أكّد أن تحقيقها يمثّل ثمار جهد العاملين طوال الفترة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، ممثلة في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني؛ بإنجازات الإدارة خلال عام 2021، التي من أهمها الحصول على 60 شهادة اعتماد وإعادة اعتماد محلي ودولي، وهو ما يعد إنجازًا نوعيًا جديدًا.

ويعد هذا العدد الكبير من الاعتمادات تتويجاً للعمل المهني الدقيق الذي قامت به إدارة الجودة بمختلف أقسامها، حيث نفذت أكثر من "20,000" من السياسات والإجراءات في العام الماضي، الذي شهد أيضاً تطوير وتنفيذ "742" مؤشر جودة، وتنفيذ "322" زيارة تقييم "ربع سنوية"، شمل زيارة "4980" منطقة عمل مع أداء "1882" تتبع نشاطات تدقيقية، وكذلك تقييم "2023" من المخاطر السريرية للمرضى والتخفيف من حدتها، إضافة إلى تدقيق عدد "4755" من السجلات الطبية أثناء التقييم، فضلاً عن وجود "6879" معياراً للجودة منها "3289" للاعتمادات الجديدة، وإجراء "614" مقابلة تقييمية مع المرضى، و"3465" مع الموظفين.

وعلاوة على ذلك، تمّت المشاركة في تقييم "3344" من المستشفيات ونشر ثقافة سلامة المرضى مع المركز السعودي لسلامة المرضى.

وأسهم القسم كذلك في تنفيذ مشاريع تعليمية أفادت بما يقارب "1866" موظفًا.

ومن أهم الاعتمادات الجديدة التي حصلت عليها المجموعة في العام الماضي: اعتماد الجامعة الأمريكية (ACR) للأشعة المقطعية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والماموجرام، والأشعة الصوتية، والخزعة المسترشدة بالأشعة الصوتية، وشهادة مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في المناظير والمسالك البولية، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI لمعايير الرعاية الجائلة.. كما نالت اعتماد اللجنة المشتركة للاعتمادات العالمية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، واعتماد جمعية أنظمة ادارة الأنظمة والمعلومات للرعاية الصحية من المستوى السابع، وأخيراً اعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB.

وبخصوص الاعتمادات والشهادات المجدّدة في عام 2021؛ فهي تشمل: اعتماد الجامعة الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد التعاون الأمريكي لبنك الدم AABB واعتماد اللجنة المشتركة العالمية لاعتماد المنشآت الصحية من الولايات المتحدة الأمريكية، واعتماد مؤسسة الجراحة المرجعية الأمريكية SRC كمركز تميز في جراحات أمراض السمنة ومشكلات الأيض، والتخدير الخاص بالسمنة، والجراحات التجميلية وجراحات العظام واعتماد الهيئة الوطنية البحرينية لتنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

من جهته، قال مدير إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى د. زبير الشيخ: لهذه الاعتمادات أهمية كبيرة، إذ تمثل شهادة اعتراف من هيئات دولية وإقليمية ومحلية، مهنية وذات مصداقية عالية، على تميز المجموعة وتأكيداً على كفاءة وأمان الخدمات الطبية التي تقدمها للمراجعين.

وأضاف، أنها تؤكّد تميُّز إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، التي لم تكتفِ بإنشاء الأنظمة والعمليات فحسب، وإنما تستمر أيضاً في التدقيق والمتابعة لها بشكل دائم، وتخطط لجعل الإدارة مرجعاً خاصاً للمنشآت الصحية في العالم؛ كجهة اعتماد مختصة في تحسين الجودة وسلامة المرضى وادارة المخاطر.

وفي ختام الاحتفال، شكر "الحقباني" العاملين في إدارة تحسين الجودة وسلامة المرضى، وقال: الإنجازات التي نحتفي بها اليوم، هي ثمار الجهد الدؤوب الذي ظل الزملاء يبذلونه طوال الفترة الماضية.

وأضاف: الشهادات والاعتمادات التي حصلت عليها تأتي ضمن سياسة المجموعة، وبحثها الدائم عن التميز والتفرد، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.

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