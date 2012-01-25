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استمرار تمرين "المدافع البحري 21" بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية

شهد سيناريوهات قتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل تنفيذ فعاليات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21".

وشهد التمرين عدداً من السيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية والإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.

جدير بالذكر أن تمرين المدافع البحري المختلط 21 نفذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار تمرين "المدافع البحري 21" بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية
سبق

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل تنفيذ فعاليات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21".

وشهد التمرين عدداً من السيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية والإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.

جدير بالذكر أن تمرين المدافع البحري المختلط 21 نفذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
05:35 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:15 PM

استمرار تمرين "المدافع البحري 21" بمشاركة القوات الأمريكية والبريطانية

شهد سيناريوهات قتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
2,410

تواصل القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل تنفيذ فعاليات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري21".

وشهد التمرين عدداً من السيناريوهات القتالية كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية والإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.

جدير بالذكر أن تمرين المدافع البحري المختلط 21 نفذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

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