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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

جرافة وشاحنة تعود ملكيتهما لمواطن ويعمل عليهما هنديان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيهما لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيهما لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:34 PM

ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض

جرافة وشاحنة تعود ملكيتهما لمواطن ويعمل عليهما هنديان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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357

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام البيئة يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط جرافة وشاحنة تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتَيهما لمواطن، ويعمل عليهما مقيمان من الجنسية الهندية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهما من الجهات المعنية.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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