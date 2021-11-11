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وزيرة الخارجية الإيفوارية تستقبل سفير المملكة ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أعربت عن شكرها للقيادة السعودية على دعمهم لبناء المستشفى الجامعي في بلادها

استقبلت وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، في مكتبها، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوت ديفوار ولا سيما في مجال دعم الاستثمار إلى جانب القضايا التي تهم البلدين على مستوى التنمية والدعم ومكافحة الإرهاب.

وأعربت خلال اللقاء عن الشكر باسم فخامة الرئيس الحسن واتارا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - على دعمهم لبناء المستشفى الجامعي في حي ابوبو الذي يحتوي على 600 سرير ومؤمن بأحدث الأجهزة الطبية.

وعبّرت عن إدانتها لهجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي يتعرض لها المدنيون ومدن ومطارات المملكة داعية الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار بدلاً من العنف.

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وزيرة الخارجية الإيفوارية تستقبل سفير المملكة ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
سبق

استقبلت وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، في مكتبها، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوت ديفوار ولا سيما في مجال دعم الاستثمار إلى جانب القضايا التي تهم البلدين على مستوى التنمية والدعم ومكافحة الإرهاب.

وأعربت خلال اللقاء عن الشكر باسم فخامة الرئيس الحسن واتارا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - على دعمهم لبناء المستشفى الجامعي في حي ابوبو الذي يحتوي على 600 سرير ومؤمن بأحدث الأجهزة الطبية.

وعبّرت عن إدانتها لهجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي يتعرض لها المدنيون ومدن ومطارات المملكة داعية الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار بدلاً من العنف.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
01:37 AM

وزيرة الخارجية الإيفوارية تستقبل سفير المملكة ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أعربت عن شكرها للقيادة السعودية على دعمهم لبناء المستشفى الجامعي في بلادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت وزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، في مكتبها، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوت ديفوار ولا سيما في مجال دعم الاستثمار إلى جانب القضايا التي تهم البلدين على مستوى التنمية والدعم ومكافحة الإرهاب.

وأعربت خلال اللقاء عن الشكر باسم فخامة الرئيس الحسن واتارا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - على دعمهم لبناء المستشفى الجامعي في حي ابوبو الذي يحتوي على 600 سرير ومؤمن بأحدث الأجهزة الطبية.

وعبّرت عن إدانتها لهجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي يتعرض لها المدنيون ومدن ومطارات المملكة داعية الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار بدلاً من العنف.

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