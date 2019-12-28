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"حدود المدينة" ينقذ بحارًا أوكرانيًّا تعرّض لوعكة صحية

بعد بلاغ من سفينة متجهة من ميناء السويس إلى بنغلاديش

تمكّنت دوريات حرس الحدود البحرية من إنقاذ بحار أوكراني الجنسية، تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، وقامت بنقله إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في يوم الجمعة الموافق ١/ ٥/ ١٤٤١هـ، تلقّت غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة بلاغًا من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.

وأضاف القريني: "على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقّيه العلاج اللازم.

دوريات حرس الحدود البحرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حدود المدينة" ينقذ بحارًا أوكرانيًّا تعرّض لوعكة صحية
سبق

تمكّنت دوريات حرس الحدود البحرية من إنقاذ بحار أوكراني الجنسية، تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، وقامت بنقله إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في يوم الجمعة الموافق ١/ ٥/ ١٤٤١هـ، تلقّت غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة بلاغًا من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.

وأضاف القريني: "على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقّيه العلاج اللازم.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
03:55 PM

"حدود المدينة" ينقذ بحارًا أوكرانيًّا تعرّض لوعكة صحية

بعد بلاغ من سفينة متجهة من ميناء السويس إلى بنغلاديش

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تمكّنت دوريات حرس الحدود البحرية من إنقاذ بحار أوكراني الجنسية، تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، وقامت بنقله إلى المستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه في يوم الجمعة الموافق ١/ ٥/ ١٤٤١هـ، تلقّت غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة بلاغًا من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.

وأضاف القريني: "على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقّيه العلاج اللازم.

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