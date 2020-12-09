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إنجاز طبي لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة

نجح في إجراء عمليتي زراعة قلب ناجحتين لمريضين خلال يومين متتاليين

حقق فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين.

وأجريت العملية الأولى لمريضة تبلغ من العمر (26) عامًا والتي كانت تعاني من فشل في عضلة القلب اليسرى لعدة سنوات، وسَبَق أن أجري لها ثلاث عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي.

أما العملية الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر (36) عامًا، يعاني من فشل متقدم واعتلال في عضلة القلب التمددي.

وتكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت كلتا العمليتين (6) ساعات لكل منهما؛ إلا أنه تم إجراؤها بنجاح ودون أي مضاعفات؛ رغم أن إجراء مثل هذه العمليات النادرة ذو خطورة عالية ومعقدة.

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إنجاز طبي لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة
سبق

حقق فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين.

وأجريت العملية الأولى لمريضة تبلغ من العمر (26) عامًا والتي كانت تعاني من فشل في عضلة القلب اليسرى لعدة سنوات، وسَبَق أن أجري لها ثلاث عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي.

أما العملية الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر (36) عامًا، يعاني من فشل متقدم واعتلال في عضلة القلب التمددي.

وتكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت كلتا العمليتين (6) ساعات لكل منهما؛ إلا أنه تم إجراؤها بنجاح ودون أي مضاعفات؛ رغم أن إجراء مثل هذه العمليات النادرة ذو خطورة عالية ومعقدة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
01:47 PM

إنجاز طبي لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة

نجح في إجراء عمليتي زراعة قلب ناجحتين لمريضين خلال يومين متتاليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق طبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، إنجازًا بإجراء عمليتي زراعة قلب لمريضين خلال يومين متتاليين.

وأجريت العملية الأولى لمريضة تبلغ من العمر (26) عامًا والتي كانت تعاني من فشل في عضلة القلب اليسرى لعدة سنوات، وسَبَق أن أجري لها ثلاث عمليات قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي.

أما العملية الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر (36) عامًا، يعاني من فشل متقدم واعتلال في عضلة القلب التمددي.

وتكللت العمليتان بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استغرقت كلتا العمليتين (6) ساعات لكل منهما؛ إلا أنه تم إجراؤها بنجاح ودون أي مضاعفات؛ رغم أن إجراء مثل هذه العمليات النادرة ذو خطورة عالية ومعقدة.

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