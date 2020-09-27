إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن"

قال إن الفحوصات أثبتت إصابته ودخل في عزل صحي لمدة 10 أيام

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته برايس الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، قال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.