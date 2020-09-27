النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن"

قال إن الفحوصات أثبتت إصابته ودخل في عزل صحي لمدة 10 أيام

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته برايس الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، قال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن"
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته برايس الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، قال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:30 PM

إصابة متحدِّث الخارجية الأمريكية بكورونا.. ونجاة الوزير "بلينكن"

قال إن الفحوصات أثبتت إصابته ودخل في عزل صحي لمدة 10 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
151

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت الوزارة أن نتيجة فحص الوزير أنتوني بلينكن جاءت سلبية رغم مخالطته برايس الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، قال برايس في تغريدة على "تويتر" إن "الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليه"، مشيرًا إلى أنه "دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نتيجة فحص بلينكن لفيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان برايس على اتصال وثيق الأسبوع الماضي ببلينكن خلال اجتماعاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,752
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,316

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة