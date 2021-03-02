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لجنة المسابقات تعدّل مواعيد مباريات.. أبرزها الأهلي والنصر

قررت لجنة المسابقات، الثلاثاء، نقل مواجهة الأهلي ونظيره النصر إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، تقام قمة الجولة الـ23 التي تجمع الاتحاد مع نظيره الشباب، إضافة إلى مواجهة الاتحاد أمام الوحدة في الجولة المقبلة.

وقالت لجنة المسابقات: إن جميع هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع الاتحاد والأهلي، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد باستمرار إغلاق الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت اللجنة أيضاً عن تقديم مباراة فريقي الوحدة وأبها في الجولة 25 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لتلعب يوم الاثنين 15 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

لجنة المسابقات الأهلي النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات تعدّل مواعيد مباريات.. أبرزها الأهلي والنصر
سبق

قررت لجنة المسابقات، الثلاثاء، نقل مواجهة الأهلي ونظيره النصر إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، تقام قمة الجولة الـ23 التي تجمع الاتحاد مع نظيره الشباب، إضافة إلى مواجهة الاتحاد أمام الوحدة في الجولة المقبلة.

وقالت لجنة المسابقات: إن جميع هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع الاتحاد والأهلي، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد باستمرار إغلاق الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت اللجنة أيضاً عن تقديم مباراة فريقي الوحدة وأبها في الجولة 25 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لتلعب يوم الاثنين 15 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:44 PM

لجنة المسابقات تعدّل مواعيد مباريات.. أبرزها الأهلي والنصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات، الثلاثاء، نقل مواجهة الأهلي ونظيره النصر إلى الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة"، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، تقام قمة الجولة الـ23 التي تجمع الاتحاد مع نظيره الشباب، إضافة إلى مواجهة الاتحاد أمام الوحدة في الجولة المقبلة.

وقالت لجنة المسابقات: إن جميع هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة ومع الاتحاد والأهلي، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، والذي أفاد باستمرار إغلاق الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة للصيانة خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت اللجنة أيضاً عن تقديم مباراة فريقي الوحدة وأبها في الجولة 25 من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لتلعب يوم الاثنين 15 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

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