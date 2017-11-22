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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والباحة وتبوك ومكة المكرمة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وتساقط البَرَد، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وحالة عمار وتيماء وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والباحة وتبوك ومكة المكرمة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وتساقط البَرَد، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وحالة عمار وتيماء وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:20 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والباحة وتبوك ومكة المكرمة والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الباحة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وتساقط البَرَد، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وحالة عمار وتيماء وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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