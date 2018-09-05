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رابطة أملج البيئية تنطلق بـ 6 وصايا لهواة الصيد في المنطقة

تهدف لرفع الوعي بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التدهور

أطلق مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من أبناء محافظة أملج والمهتمين بالبيئة، مبادرة تطوعية، تحت مسمى (رابطة أملج البيئية).

وتهدف الرابطة لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، وتوجيه الفرد نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التدهور والاندثار، ونشر مهارات السلوك البيئي بغرس شعور الفرد بالمسؤولية تجاه البيئة والحياة الطبيعية من حوله.

ومن جانب آخر، وجهت الرابطة نصائح لهواة الصيد في المنطقة، وذلك بحلول موسم صيد الطيور المهاجرة لهذا العام، مبينة أن هناك أخلاقيات على الصياد التحلي بها ليستمتع برحلته.

وجاءت النصائح بالابتعاد وقت الصيد عن الأحياء والتجمعات السكنية، عدم الإسراف في الصيد، وأن يكون الصيد بقدر الحاجة أو الاستطعام، وتجنب صيد الطيور والحيوانات التي لا غرض من اصطيادها، وعدم صيد الطيور في أعشاشها، وتجنب التحطيب بقطع الأخضر من النبات أو الأشجار، والحرص على نظافة المكان الذي يرغب الاستراحة بعد مغادرته.

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رابطة أملج البيئية تنطلق بـ 6 وصايا لهواة الصيد في المنطقة
سبق

أطلق مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من أبناء محافظة أملج والمهتمين بالبيئة، مبادرة تطوعية، تحت مسمى (رابطة أملج البيئية).

وتهدف الرابطة لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، وتوجيه الفرد نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التدهور والاندثار، ونشر مهارات السلوك البيئي بغرس شعور الفرد بالمسؤولية تجاه البيئة والحياة الطبيعية من حوله.

ومن جانب آخر، وجهت الرابطة نصائح لهواة الصيد في المنطقة، وذلك بحلول موسم صيد الطيور المهاجرة لهذا العام، مبينة أن هناك أخلاقيات على الصياد التحلي بها ليستمتع برحلته.

وجاءت النصائح بالابتعاد وقت الصيد عن الأحياء والتجمعات السكنية، عدم الإسراف في الصيد، وأن يكون الصيد بقدر الحاجة أو الاستطعام، وتجنب صيد الطيور والحيوانات التي لا غرض من اصطيادها، وعدم صيد الطيور في أعشاشها، وتجنب التحطيب بقطع الأخضر من النبات أو الأشجار، والحرص على نظافة المكان الذي يرغب الاستراحة بعد مغادرته.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:53 PM

رابطة أملج البيئية تنطلق بـ 6 وصايا لهواة الصيد في المنطقة

تهدف لرفع الوعي بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التدهور

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بدر الجبل - تبوك
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1,152

أطلق مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من أبناء محافظة أملج والمهتمين بالبيئة، مبادرة تطوعية، تحت مسمى (رابطة أملج البيئية).

وتهدف الرابطة لرفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع، وتوجيه الفرد نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التدهور والاندثار، ونشر مهارات السلوك البيئي بغرس شعور الفرد بالمسؤولية تجاه البيئة والحياة الطبيعية من حوله.

ومن جانب آخر، وجهت الرابطة نصائح لهواة الصيد في المنطقة، وذلك بحلول موسم صيد الطيور المهاجرة لهذا العام، مبينة أن هناك أخلاقيات على الصياد التحلي بها ليستمتع برحلته.

وجاءت النصائح بالابتعاد وقت الصيد عن الأحياء والتجمعات السكنية، عدم الإسراف في الصيد، وأن يكون الصيد بقدر الحاجة أو الاستطعام، وتجنب صيد الطيور والحيوانات التي لا غرض من اصطيادها، وعدم صيد الطيور في أعشاشها، وتجنب التحطيب بقطع الأخضر من النبات أو الأشجار، والحرص على نظافة المكان الذي يرغب الاستراحة بعد مغادرته.

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