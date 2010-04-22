انطلقت حملة توزيع وجبات إفطار صائم عند الإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة بمدينة الرياض؛ وذلك من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك. وتفصيلًا، يهدف البرنامج إلى توزيع عدد 300 ألف وجبة إفطار؛ وذلك للإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في مدينة الرياض؛ حيث أفادت الدراسات بأن نسبة الحوادث بسبب "اللحاق على وجبة الإفطار" تزيد قبيل أذان المغرب. وينفّذ البرنامج أكثر من 150 متطوعًا محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة، مع عمل جميع الاحترازات اللازمة، كما شارك في العمل التطوعي منسوبات ومنسوبي شركة دويتشه الخليج للتمويل التي ترعى الحملة. واستطاع برنامج "إفطار صائم" أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية. وأكد المدير العام للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر، أن المركز دأب على تنفيذ برنامج "إفطار رمضان" منذ سنوات؛ حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان. وقدّم "الناصر" شكره لشركة دويتشه الخليج للتمويل، التي ساهمت في دعم هذا البرنامج مفعلة بذلك مسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان له الأثر الواضح في النجاح والوصول للمستفيد. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل محمد الدويش، أن رعاية الشركة للبرنامج لتوزيع أكثر من 300 ألف وجبة؛ يأتي من ضمن مساهمات الشركة العديدة في جانب المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وقدّم الدويش شكره للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، على الجهود التي بُذلت في تنظيم البرنامج، ودورها الدائم والمستمر في سبيل المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي.

شاهد .. متطوعون يوزعون وجبات إفطار للصائمين بطرق وإشارات الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-22 انطلقت حملة توزيع وجبات إفطار صائم عند الإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة بمدينة الرياض؛ وذلك من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك.



وتفصيلًا، يهدف البرنامج إلى توزيع عدد 300 ألف وجبة إفطار؛ وذلك للإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في مدينة الرياض؛ حيث أفادت الدراسات بأن نسبة الحوادث بسبب "اللحاق على وجبة الإفطار" تزيد قبيل أذان المغرب.



وينفّذ البرنامج أكثر من 150 متطوعًا محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة، مع عمل جميع الاحترازات اللازمة، كما شارك في العمل التطوعي منسوبات ومنسوبي شركة دويتشه الخليج للتمويل التي ترعى الحملة.



واستطاع برنامج "إفطار صائم" أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.



وأكد المدير العام للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر، أن المركز دأب على تنفيذ برنامج "إفطار رمضان" منذ سنوات؛ حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان.



وقدّم "الناصر" شكره لشركة دويتشه الخليج للتمويل، التي ساهمت في دعم هذا البرنامج مفعلة بذلك مسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان له الأثر الواضح في النجاح والوصول للمستفيد.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل محمد الدويش، أن رعاية الشركة للبرنامج لتوزيع أكثر من 300 ألف وجبة؛ يأتي من ضمن مساهمات الشركة العديدة في جانب المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



وقدّم الدويش شكره للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، على الجهود التي بُذلت في تنظيم البرنامج، ودورها الدائم والمستمر في سبيل المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 09:15 PM

شاهد .. متطوعون يوزعون وجبات إفطار للصائمين بطرق وإشارات الرياض في حملة ينفذها مركز المسؤولية الاجتماعية للحد من الحوادث قبيل الإفطار





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انطلقت حملة توزيع وجبات إفطار صائم عند الإشارات الرئيسية والتقاطعات المهمة بمدينة الرياض؛ وذلك من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك.



وتفصيلًا، يهدف البرنامج إلى توزيع عدد 300 ألف وجبة إفطار؛ وذلك للإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار في مدينة الرياض؛ حيث أفادت الدراسات بأن نسبة الحوادث بسبب "اللحاق على وجبة الإفطار" تزيد قبيل أذان المغرب.



وينفّذ البرنامج أكثر من 150 متطوعًا محترفًا تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة، مع عمل جميع الاحترازات اللازمة، كما شارك في العمل التطوعي منسوبات ومنسوبي شركة دويتشه الخليج للتمويل التي ترعى الحملة.



واستطاع برنامج "إفطار صائم" أن يثبت نجاحه من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.



وأكد المدير العام للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر، أن المركز دأب على تنفيذ برنامج "إفطار رمضان" منذ سنوات؛ حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان.



وقدّم "الناصر" شكره لشركة دويتشه الخليج للتمويل، التي ساهمت في دعم هذا البرنامج مفعلة بذلك مسؤوليتها الاجتماعية، والذي كان له الأثر الواضح في النجاح والوصول للمستفيد.



وأكد الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل محمد الدويش، أن رعاية الشركة للبرنامج لتوزيع أكثر من 300 ألف وجبة؛ يأتي من ضمن مساهمات الشركة العديدة في جانب المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



وقدّم الدويش شكره للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية، على الجهود التي بُذلت في تنظيم البرنامج، ودورها الدائم والمستمر في سبيل المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي.