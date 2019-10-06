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أجسام غريبة بمطار الدمام .. لهذا حُكم على طبيب سعودي بـ 15 عاماً سجناً

تحرّك رجال جمارك إثر اشتباه و"الجزائية" قالت كلمتها بمنع السفر والتغريم

قضت المحكمة الجزائية بالدمام، أخيراً، بسجن طبيب خمس عشرة سنة، وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرّقة على دفعات؛ كل دفعة 50 جلدة، وتغريمه 150 ألفاً تُودع في خزينة الدولة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس عشرة سنة، وذلك لقاء قيامه بتهريب 12 ألف حبّة محظورة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تمّ ضبط الجاني الطبيب من قِبل رجال جمارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد الاشتباه في أجسامٍ غريبة في حقيبتيْن؛ إحداهما للملابس والأخرى حقيبة يد.

وعند تفتيش الحقيبتيْن عُثر على حبوبٍ محظورٍ تناولها، واعترف الطبيب لدى جهات التحقيق، بأنه حاول تهريب الحبوب من أجل المتاجرة بها.

المحكمة الجزائية المحكمة الجزائية بالدمام سجن طبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجسام غريبة بمطار الدمام .. لهذا حُكم على طبيب سعودي بـ 15 عاماً سجناً
سبق

قضت المحكمة الجزائية بالدمام، أخيراً، بسجن طبيب خمس عشرة سنة، وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرّقة على دفعات؛ كل دفعة 50 جلدة، وتغريمه 150 ألفاً تُودع في خزينة الدولة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس عشرة سنة، وذلك لقاء قيامه بتهريب 12 ألف حبّة محظورة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تمّ ضبط الجاني الطبيب من قِبل رجال جمارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد الاشتباه في أجسامٍ غريبة في حقيبتيْن؛ إحداهما للملابس والأخرى حقيبة يد.

وعند تفتيش الحقيبتيْن عُثر على حبوبٍ محظورٍ تناولها، واعترف الطبيب لدى جهات التحقيق، بأنه حاول تهريب الحبوب من أجل المتاجرة بها.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:34 PM

أجسام غريبة بمطار الدمام .. لهذا حُكم على طبيب سعودي بـ 15 عاماً سجناً

تحرّك رجال جمارك إثر اشتباه و"الجزائية" قالت كلمتها بمنع السفر والتغريم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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2,823

قضت المحكمة الجزائية بالدمام، أخيراً، بسجن طبيب خمس عشرة سنة، وجلده ألفاً وخمسمائة جلدة مفرّقة على دفعات؛ كل دفعة 50 جلدة، وتغريمه 150 ألفاً تُودع في خزينة الدولة، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة خمس عشرة سنة، وذلك لقاء قيامه بتهريب 12 ألف حبّة محظورة.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فقد تمّ ضبط الجاني الطبيب من قِبل رجال جمارك مطار الملك فهد الدولي بالدمام بعد الاشتباه في أجسامٍ غريبة في حقيبتيْن؛ إحداهما للملابس والأخرى حقيبة يد.

وعند تفتيش الحقيبتيْن عُثر على حبوبٍ محظورٍ تناولها، واعترف الطبيب لدى جهات التحقيق، بأنه حاول تهريب الحبوب من أجل المتاجرة بها.

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