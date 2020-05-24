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"سبق" تساهم في العثور على "المفقود الربيعي".. هنا وجد يمشي بأحد الأودية

يعاني اضطرابات نفسية وفقد مغرب الجمعة الماضية..أخوه يروي وذووه يثمنون

عثر ،اليوم الأحد، على الشاب رامي منير الربيعي الذي كان متغيباً عن ذويه منذ مغرب يوم الجمعة الماضية؛ حيث وجده أحد المواطنين على طريق الرياض بجوار كوبري عشيرة بعد أن قرأ إعلان فقدانه في "سبق" وعدد من حسابات مواقع التواصل.

وأكد المواطن عبدالعزيز الربيعي، أنهم تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على شقيقه "رامي" بعد أن شاهد إعلان فقدانه في "سبق" وعدد من الحسابات في "السوشل ميديا"، وأن شقيقه موجود بالقرب من كوبري عشيرة على طريق الرياض، مشيراً إلى أنه بالفعل توجه للموقع ووجده قد تجاوز الكوبري يمشي بأحد الأودية، وهو بكامل صحته وعافيته.

وبدورهم، رفع ذوو المفقود شكرهم لـ"سبق" وحسابات "السوشل ميديا"؛ بعدما المساهمة -بعد توفيق الله- في الوصول إليه، بعد غياب من الجمعة الماضية.

وكان شقيق المفقود قد أوضح أن شقيقه يعاني من "اضطرابات نفسية" وفقد بعد أن خرج بعد مغرب يوم الجمعة الماضية من شارع عكاظ بحي الشرقية بمحافظة الطائف.

الطائف

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"سبق" تساهم في العثور على "المفقود الربيعي".. هنا وجد يمشي بأحد الأودية
سبق

عثر ،اليوم الأحد، على الشاب رامي منير الربيعي الذي كان متغيباً عن ذويه منذ مغرب يوم الجمعة الماضية؛ حيث وجده أحد المواطنين على طريق الرياض بجوار كوبري عشيرة بعد أن قرأ إعلان فقدانه في "سبق" وعدد من حسابات مواقع التواصل.

وأكد المواطن عبدالعزيز الربيعي، أنهم تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على شقيقه "رامي" بعد أن شاهد إعلان فقدانه في "سبق" وعدد من الحسابات في "السوشل ميديا"، وأن شقيقه موجود بالقرب من كوبري عشيرة على طريق الرياض، مشيراً إلى أنه بالفعل توجه للموقع ووجده قد تجاوز الكوبري يمشي بأحد الأودية، وهو بكامل صحته وعافيته.

وبدورهم، رفع ذوو المفقود شكرهم لـ"سبق" وحسابات "السوشل ميديا"؛ بعدما المساهمة -بعد توفيق الله- في الوصول إليه، بعد غياب من الجمعة الماضية.

وكان شقيق المفقود قد أوضح أن شقيقه يعاني من "اضطرابات نفسية" وفقد بعد أن خرج بعد مغرب يوم الجمعة الماضية من شارع عكاظ بحي الشرقية بمحافظة الطائف.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
10:19 AM

"سبق" تساهم في العثور على "المفقود الربيعي".. هنا وجد يمشي بأحد الأودية

يعاني اضطرابات نفسية وفقد مغرب الجمعة الماضية..أخوه يروي وذووه يثمنون

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
2
12,182

عثر ،اليوم الأحد، على الشاب رامي منير الربيعي الذي كان متغيباً عن ذويه منذ مغرب يوم الجمعة الماضية؛ حيث وجده أحد المواطنين على طريق الرياض بجوار كوبري عشيرة بعد أن قرأ إعلان فقدانه في "سبق" وعدد من حسابات مواقع التواصل.

وأكد المواطن عبدالعزيز الربيعي، أنهم تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على شقيقه "رامي" بعد أن شاهد إعلان فقدانه في "سبق" وعدد من الحسابات في "السوشل ميديا"، وأن شقيقه موجود بالقرب من كوبري عشيرة على طريق الرياض، مشيراً إلى أنه بالفعل توجه للموقع ووجده قد تجاوز الكوبري يمشي بأحد الأودية، وهو بكامل صحته وعافيته.

وبدورهم، رفع ذوو المفقود شكرهم لـ"سبق" وحسابات "السوشل ميديا"؛ بعدما المساهمة -بعد توفيق الله- في الوصول إليه، بعد غياب من الجمعة الماضية.

وكان شقيق المفقود قد أوضح أن شقيقه يعاني من "اضطرابات نفسية" وفقد بعد أن خرج بعد مغرب يوم الجمعة الماضية من شارع عكاظ بحي الشرقية بمحافظة الطائف.

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