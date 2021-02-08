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"جونسون": لقاحات "كورونا" تقي من الوفاة والأمراض الخطيرة

أشار إلى أنها ستوفر مخرجاً من الوباء

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أنه واثق من أن لقاحي "أسترا زينيكا" و"فايزر" يساعدان في الوقاية من الوفاة والأمراض الخطيرة، وأن الدواء يسيطر ببطء على فيروس كورونا الجديد.

وقال "جونسون" للصحفيين: "نعتقد بشكل خاص في حالة لقاح أسترا زينيكا أن هناك دليلاً جيداً على أنه يوقف انتقال العدوى أيضاً، وأعتقد أن تقليل انتقال العدوى بلغ نسبة 67 في المئة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ليس لدي شك في أن اللقاحات عموماً ستوفر مخرجاً، ومع كل يوم يمر، يمكنك أن ترى أن الطب يسيطر ببطء على المرض ".

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"جونسون": لقاحات "كورونا" تقي من الوفاة والأمراض الخطيرة
سبق

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أنه واثق من أن لقاحي "أسترا زينيكا" و"فايزر" يساعدان في الوقاية من الوفاة والأمراض الخطيرة، وأن الدواء يسيطر ببطء على فيروس كورونا الجديد.

وقال "جونسون" للصحفيين: "نعتقد بشكل خاص في حالة لقاح أسترا زينيكا أن هناك دليلاً جيداً على أنه يوقف انتقال العدوى أيضاً، وأعتقد أن تقليل انتقال العدوى بلغ نسبة 67 في المئة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ليس لدي شك في أن اللقاحات عموماً ستوفر مخرجاً، ومع كل يوم يمر، يمكنك أن ترى أن الطب يسيطر ببطء على المرض ".

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:19 PM

"جونسون": لقاحات "كورونا" تقي من الوفاة والأمراض الخطيرة

أشار إلى أنها ستوفر مخرجاً من الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، أنه واثق من أن لقاحي "أسترا زينيكا" و"فايزر" يساعدان في الوقاية من الوفاة والأمراض الخطيرة، وأن الدواء يسيطر ببطء على فيروس كورونا الجديد.

وقال "جونسون" للصحفيين: "نعتقد بشكل خاص في حالة لقاح أسترا زينيكا أن هناك دليلاً جيداً على أنه يوقف انتقال العدوى أيضاً، وأعتقد أن تقليل انتقال العدوى بلغ نسبة 67 في المئة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "ليس لدي شك في أن اللقاحات عموماً ستوفر مخرجاً، ومع كل يوم يمر، يمكنك أن ترى أن الطب يسيطر ببطء على المرض ".

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