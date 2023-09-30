النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القويحص" يعد بنقل بلدية جنوب مكة إلى مخططات ولي العهد

تقع بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها منذ 4 سنوات

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها.

وكشف "القويحص" أنه سوف تنقل قريباً الى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

على صعيد متصل؛ وقفت "سبق" على مشروع مقر البلدية في مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة؛ الذي يحتاج لوقت حتى يكتمل، وبهذا لن يكن هناك خيار لنقل البلدية سوى استئجار مبنى في الوقت الحالي، ليبقى السؤال أين سيكون المقر المؤقت.
ومنذ أن تم استحداث بلدية جنوب مكة المكرمة، قبل سنوات، لتقديم خدماتها لمخططات ولي العهد؛ لا تزال تتخذ من حي الكعكية مقرًّا لها، وسط استغراب من عدم إنشاء مبنى لها داخل نطاق المخططات الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد أصدر عام 2018 قرارًا يقضي بإنشاء بلدية جديدة بمسمى "بلدية جنوب مكة" تضم في نطاقها عددًا من الأحياء، ويكون مقرها مخططات ولي العهد؛ وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة.
وقد تم استحداث البلدية لخدمة تسعة مخططات تعد من أكبر مخططات مكة المكرمة، وتسمى بمخططات ولي العهد "9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1".

واستغرب عدد من سكان تلك المخططات في حينها؛ من عدم إنشاء مبنى للبلدية داخل نطاق المخططات، منذ أن تم استحداثها؛ حيث تقع داخل مبنى بلدية الشوقية وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القويحص" يعد بنقل بلدية جنوب مكة إلى مخططات ولي العهد
سبق

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها.

وكشف "القويحص" أنه سوف تنقل قريباً الى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

على صعيد متصل؛ وقفت "سبق" على مشروع مقر البلدية في مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة؛ الذي يحتاج لوقت حتى يكتمل، وبهذا لن يكن هناك خيار لنقل البلدية سوى استئجار مبنى في الوقت الحالي، ليبقى السؤال أين سيكون المقر المؤقت.
ومنذ أن تم استحداث بلدية جنوب مكة المكرمة، قبل سنوات، لتقديم خدماتها لمخططات ولي العهد؛ لا تزال تتخذ من حي الكعكية مقرًّا لها، وسط استغراب من عدم إنشاء مبنى لها داخل نطاق المخططات الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد أصدر عام 2018 قرارًا يقضي بإنشاء بلدية جديدة بمسمى "بلدية جنوب مكة" تضم في نطاقها عددًا من الأحياء، ويكون مقرها مخططات ولي العهد؛ وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة.
وقد تم استحداث البلدية لخدمة تسعة مخططات تعد من أكبر مخططات مكة المكرمة، وتسمى بمخططات ولي العهد "9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1".

واستغرب عدد من سكان تلك المخططات في حينها؛ من عدم إنشاء مبنى للبلدية داخل نطاق المخططات، منذ أن تم استحداثها؛ حيث تقع داخل مبنى بلدية الشوقية وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
06:32 PM

"القويحص" يعد بنقل بلدية جنوب مكة إلى مخططات ولي العهد

تقع بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها منذ 4 سنوات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
683

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أن استحداث بلدية "جنوب مكة" الفرعية، يأتي تماشياً مع المتغيرات التنموية والتطور العمراني والحضري الذي تشهده مكة المكرمة في نطاقها الجنوبي، ورغبة في الارتقاء بمستوى أداء العمل بالبلديات الفرعية بما يتلاءم مع سهولة متابعتها.

وكشف "القويحص" أنه سوف تنقل قريباً الى مخططات ولي العهد ولو كان ذلك باستئجار مبنى لها.

على صعيد متصل؛ وقفت "سبق" على مشروع مقر البلدية في مخطط ولي العهد 6 جنوبي مكة؛ الذي يحتاج لوقت حتى يكتمل، وبهذا لن يكن هناك خيار لنقل البلدية سوى استئجار مبنى في الوقت الحالي، ليبقى السؤال أين سيكون المقر المؤقت.
ومنذ أن تم استحداث بلدية جنوب مكة المكرمة، قبل سنوات، لتقديم خدماتها لمخططات ولي العهد؛ لا تزال تتخذ من حي الكعكية مقرًّا لها، وسط استغراب من عدم إنشاء مبنى لها داخل نطاق المخططات الواقعة جنوبي مكة المكرمة.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قد أصدر عام 2018 قرارًا يقضي بإنشاء بلدية جديدة بمسمى "بلدية جنوب مكة" تضم في نطاقها عددًا من الأحياء، ويكون مقرها مخططات ولي العهد؛ وذلك لتغطية النطاق الواقع بجنوب مكة.
وقد تم استحداث البلدية لخدمة تسعة مخططات تعد من أكبر مخططات مكة المكرمة، وتسمى بمخططات ولي العهد "9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1".

واستغرب عدد من سكان تلك المخططات في حينها؛ من عدم إنشاء مبنى للبلدية داخل نطاق المخططات، منذ أن تم استحداثها؛ حيث تقع داخل مبنى بلدية الشوقية وفي حي الكعكية، بعيدًا عن المخططات التي أُنشئت من أجلها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,136
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,783
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,393

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة