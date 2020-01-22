الرئيس العراقي يناقش مع "ترامب" خفض القوات الأجنبية في البلاد

رغم رفض واشنطن طلباً بسحب جنودها

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، اليوم الأربعاء، خفض القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما رفضت واشنطن طلباً عراقياً في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان نقلته "رويترز" أن الاجتماع شهد تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من يناير الجاري على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي أدت لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.