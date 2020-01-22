النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس العراقي يناقش مع "ترامب" خفض القوات الأجنبية في البلاد

رغم رفض واشنطن طلباً بسحب جنودها

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، اليوم الأربعاء، خفض القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما رفضت واشنطن طلباً عراقياً في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان نقلته "رويترز" أن الاجتماع شهد تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من يناير الجاري على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي أدت لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

الرئيس العراقي الرئيس الأمريكي دافوس

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس العراقي يناقش مع "ترامب" خفض القوات الأجنبية في البلاد
سبق

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، اليوم الأربعاء، خفض القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما رفضت واشنطن طلباً عراقياً في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان نقلته "رويترز" أن الاجتماع شهد تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من يناير الجاري على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي أدت لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
06:13 PM

الرئيس العراقي يناقش مع "ترامب" خفض القوات الأجنبية في البلاد

رغم رفض واشنطن طلباً بسحب جنودها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,673

ناقش الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، اليوم الأربعاء، خفض القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعدما رفضت واشنطن طلباً عراقياً في وقت سابق هذا الشهر بسحب قواتها.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان نقلته "رويترز" أن الاجتماع شهد تدارس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية وتأمين الأمن والاستقرار.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في الخامس من يناير الجاري على قرار غير ملزم يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية التي أدت لمقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,205
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,126
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,561
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,209

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة