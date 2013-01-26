تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً
سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.
تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-25
سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:55 PM
تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً
سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.