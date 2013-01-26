النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:55 PM

تونس تسجل 1263 إصابة جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 198,636 والوفيات 6287 شخصاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
68

سجلت تونس 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 53 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 198,636 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6287 حالةً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,576
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,160
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,979

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة