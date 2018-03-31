النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك.. "الهويش" للنصر والفيصلي

فيما يقود "البلوي" مواجهة التعاون والفتح

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، للحكم محمد الهويش، مهمة إدارة مواجهة نصف نهائي كأس الملك التي تجمع النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، في الرابع من أبريل المقبل (حسب صحيفة "الرياضية").

كما كَلفت اللجنةُ بقيادة مواجهة التعاون والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ذات اليوم، الحكمَ فيصل البلوي.

وغابت طواقم التحكيم الأجنبية عن إدارة مواجهات كأس الملك في النسخة الجارية؛ حيث أدار جميع المباريات في الأدوار السابقة طواقم تحكيم محلية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك.. "الهويش" للنصر والفيصلي
سبق

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، للحكم محمد الهويش، مهمة إدارة مواجهة نصف نهائي كأس الملك التي تجمع النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، في الرابع من أبريل المقبل (حسب صحيفة "الرياضية").

كما كَلفت اللجنةُ بقيادة مواجهة التعاون والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ذات اليوم، الحكمَ فيصل البلوي.

وغابت طواقم التحكيم الأجنبية عن إدارة مواجهات كأس الملك في النسخة الجارية؛ حيث أدار جميع المباريات في الأدوار السابقة طواقم تحكيم محلية.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
06:20 PM

صافرة الحكم المحلي تضبط نصف نهائي كأس الملك.. "الهويش" للنصر والفيصلي

فيما يقود "البلوي" مواجهة التعاون والفتح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,399

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم السعودي، للحكم محمد الهويش، مهمة إدارة مواجهة نصف نهائي كأس الملك التي تجمع النصر والفيصلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، في الرابع من أبريل المقبل (حسب صحيفة "الرياضية").

كما كَلفت اللجنةُ بقيادة مواجهة التعاون والفتح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في ذات اليوم، الحكمَ فيصل البلوي.

وغابت طواقم التحكيم الأجنبية عن إدارة مواجهات كأس الملك في النسخة الجارية؛ حيث أدار جميع المباريات في الأدوار السابقة طواقم تحكيم محلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,713
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,821
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,997

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة