النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 223 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

تفاعلًا مع "سبق".. "محافظ البرك" يوجّه بردم حفرة الصرف الصحي المكشوفة

تقع بمحاذاة مبنى المحافظة وحديقة عامة وطريق دولي وتنبعث منها روائح كريهة

وجّه محافظ محافظة البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي صباح اليوم، رئيس بلدية المحافظة، وتفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير"، بسرعة ردم الحفرة التي أحدثت بطريقة عشوائية وتُركت مكشوفة؛ مما عكّر صفو مرتادي المكان بسبب تلك الروائح الكريهة المنبعثة منها وانتشار البعوض والحشرات.

وكان عدد من مرتادي الحديقة المجاورة لمقر مبنى محافظة البرك غرب عسير، قد شكوا من حفرة كبيرة للصرف الصحي مكشوفة تهدد مرتادي المكان وتنتشر منها الروائح الكريهة.

وقال مواطنون إن الحفرة تتبع لبركس جرى تخصيصه مقرًّا للهلال الأحمر بالمحافظة.

واستغرب الأهالي الوضع القائم بعد خروج المركز من أحد المباني المستأجرة ليخصص له بركس يجاور مبنى المحافظة وإحدى الحدائق، مبدين تخوفهم من سقوط أحد مرتادي الموقع -وخاصة من الأطفال- في تلك الحفرة الممتلئة بمياه الصرف الصحي فضلًا عما تسببت فيه من انتشار للبعوض والحشرات والروائح الكريهة لمرتادي المكان والمركز.

وزادوا أن سيارات الإسعاف تجثم بجوار البركس في العراء وتحت أشعة الشمس دون وجود مظلات؛ مما يُخشى معه فساد بعض الأدوية التي تقدم في الحالات الإسعافية، وطالبوا بسرعة التحرك لمعالجة الوضع بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وفي الوقت الذي تَعَذّر فيه أخذ رأي مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أكد محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي لـ"سبق" مساء أمس أنه سيتم بحث الأمر بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وسلامة وصحة الجميع؛ مشيرًا إلى أن ذلك أنشئ كمقر مؤقت، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم.

محافظ محافظة البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلًا مع "سبق".. "محافظ البرك" يوجّه بردم حفرة الصرف الصحي المكشوفة
سبق

وجّه محافظ محافظة البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي صباح اليوم، رئيس بلدية المحافظة، وتفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير"، بسرعة ردم الحفرة التي أحدثت بطريقة عشوائية وتُركت مكشوفة؛ مما عكّر صفو مرتادي المكان بسبب تلك الروائح الكريهة المنبعثة منها وانتشار البعوض والحشرات.

وكان عدد من مرتادي الحديقة المجاورة لمقر مبنى محافظة البرك غرب عسير، قد شكوا من حفرة كبيرة للصرف الصحي مكشوفة تهدد مرتادي المكان وتنتشر منها الروائح الكريهة.

وقال مواطنون إن الحفرة تتبع لبركس جرى تخصيصه مقرًّا للهلال الأحمر بالمحافظة.

واستغرب الأهالي الوضع القائم بعد خروج المركز من أحد المباني المستأجرة ليخصص له بركس يجاور مبنى المحافظة وإحدى الحدائق، مبدين تخوفهم من سقوط أحد مرتادي الموقع -وخاصة من الأطفال- في تلك الحفرة الممتلئة بمياه الصرف الصحي فضلًا عما تسببت فيه من انتشار للبعوض والحشرات والروائح الكريهة لمرتادي المكان والمركز.

وزادوا أن سيارات الإسعاف تجثم بجوار البركس في العراء وتحت أشعة الشمس دون وجود مظلات؛ مما يُخشى معه فساد بعض الأدوية التي تقدم في الحالات الإسعافية، وطالبوا بسرعة التحرك لمعالجة الوضع بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وفي الوقت الذي تَعَذّر فيه أخذ رأي مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أكد محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي لـ"سبق" مساء أمس أنه سيتم بحث الأمر بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وسلامة وصحة الجميع؛ مشيرًا إلى أن ذلك أنشئ كمقر مؤقت، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:22 PM

تفاعلًا مع "سبق".. "محافظ البرك" يوجّه بردم حفرة الصرف الصحي المكشوفة

تقع بمحاذاة مبنى المحافظة وحديقة عامة وطريق دولي وتنبعث منها روائح كريهة

A A A
محمد طيران - البرك
0
1,284

وجّه محافظ محافظة البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي صباح اليوم، رئيس بلدية المحافظة، وتفاعلًا مع ما نشرته "سبق" بعنوان "حفرة صرف صحي مكشوفة تتربص بمرتادي حديقة بـ"البرك" غرب عسير"، بسرعة ردم الحفرة التي أحدثت بطريقة عشوائية وتُركت مكشوفة؛ مما عكّر صفو مرتادي المكان بسبب تلك الروائح الكريهة المنبعثة منها وانتشار البعوض والحشرات.

وكان عدد من مرتادي الحديقة المجاورة لمقر مبنى محافظة البرك غرب عسير، قد شكوا من حفرة كبيرة للصرف الصحي مكشوفة تهدد مرتادي المكان وتنتشر منها الروائح الكريهة.

وقال مواطنون إن الحفرة تتبع لبركس جرى تخصيصه مقرًّا للهلال الأحمر بالمحافظة.

واستغرب الأهالي الوضع القائم بعد خروج المركز من أحد المباني المستأجرة ليخصص له بركس يجاور مبنى المحافظة وإحدى الحدائق، مبدين تخوفهم من سقوط أحد مرتادي الموقع -وخاصة من الأطفال- في تلك الحفرة الممتلئة بمياه الصرف الصحي فضلًا عما تسببت فيه من انتشار للبعوض والحشرات والروائح الكريهة لمرتادي المكان والمركز.

وزادوا أن سيارات الإسعاف تجثم بجوار البركس في العراء وتحت أشعة الشمس دون وجود مظلات؛ مما يُخشى معه فساد بعض الأدوية التي تقدم في الحالات الإسعافية، وطالبوا بسرعة التحرك لمعالجة الوضع بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وفي الوقت الذي تَعَذّر فيه أخذ رأي مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أكد محافظ البرك عبدالرحيم بن الحسين آل عبده الهلالي لـ"سبق" مساء أمس أنه سيتم بحث الأمر بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وسلامة وصحة الجميع؛ مشيرًا إلى أن ذلك أنشئ كمقر مؤقت، وهو ما تم بالفعل صباح اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,071
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة