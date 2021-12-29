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ضحايا كورونا في 3 دول.. 171 وفاة بالبرازيل و63 بكوريا الجنوبية و28 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل 171 وفاة بكوفيد-19 و8430 إصابة جديدة أمس الثلاثاء.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية حتى الآن إلى تسجيل 618705 وفيات و22 مليونًا و254706 إصابات مؤكدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 5409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة ووفاة 63 حالة.

واشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 620 ألفًا و938 إصابة و5382 وفاة.

مصر

سجلت مصر 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 28 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 383003 من ضمنها 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 171 وفاة بالبرازيل و63 بكوريا الجنوبية و28 بمصر
سبق

سجلت البرازيل 171 وفاة بكوفيد-19 و8430 إصابة جديدة أمس الثلاثاء.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية حتى الآن إلى تسجيل 618705 وفيات و22 مليونًا و254706 إصابات مؤكدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 5409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة ووفاة 63 حالة.

واشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 620 ألفًا و938 إصابة و5382 وفاة.

مصر

سجلت مصر 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 28 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 383003 من ضمنها 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
08:27 AM

ضحايا كورونا في 3 دول.. 171 وفاة بالبرازيل و63 بكوريا الجنوبية و28 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت البرازيل 171 وفاة بكوفيد-19 و8430 إصابة جديدة أمس الثلاثاء.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية حتى الآن إلى تسجيل 618705 وفيات و22 مليونًا و254706 إصابات مؤكدة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 5409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مع ارتفاع قياسي في الحالات الحرجة ووفاة 63 حالة.

واشارت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى ارتفاع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 620 ألفًا و938 إصابة و5382 وفاة.

مصر

سجلت مصر 809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 28 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 383003 من ضمنها 318456 حالة تم شفاؤها، و21667 حالة وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,993
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,052
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,616
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2.5 مليار ..

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