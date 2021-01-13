النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. مياه مغشوشة والاسم "زمزم".. ضبط الكميات قبل تداولها بالسوق

في واقعة رصدها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية

ضبط مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حوّلوا وحدة سكنية إلى معملٍ لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".

ووفق أمانة الرياض، التي نشرت فيديو للواقعة عبر تويتر، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. مياه مغشوشة والاسم "زمزم".. ضبط الكميات قبل تداولها بالسوق
سبق

ضبط مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حوّلوا وحدة سكنية إلى معملٍ لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".

ووفق أمانة الرياض، التي نشرت فيديو للواقعة عبر تويتر، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
08:57 AM

شاهد.. مياه مغشوشة والاسم "زمزم".. ضبط الكميات قبل تداولها بالسوق

في واقعة رصدها مراقبو أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,819

ضبط مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدين حوّلوا وحدة سكنية إلى معملٍ لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".

ووفق أمانة الرياض، التي نشرت فيديو للواقعة عبر تويتر، فقد تمّ ضبط المخالفين ومصادرة العبوات قبل تداولها في الأسواق وإغلاق الموقع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,015
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,688
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة