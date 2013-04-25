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75 ألف مستفيد من خدمة الإشغال الإلكتروني بالمسجد النبوي

لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج

استفاد أكثر من 75000 من قاصدي المسجد النبوي، من الخدمة الإلكترونية لمعرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غرة الشهر المبارك، لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة "الغولف" في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي، واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائرًا، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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75 ألف مستفيد من خدمة الإشغال الإلكتروني بالمسجد النبوي
سبق

استفاد أكثر من 75000 من قاصدي المسجد النبوي، من الخدمة الإلكترونية لمعرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غرة الشهر المبارك، لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة "الغولف" في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي، واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائرًا، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
07:37 PM

75 ألف مستفيد من خدمة الإشغال الإلكتروني بالمسجد النبوي

لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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استفاد أكثر من 75000 من قاصدي المسجد النبوي، من الخدمة الإلكترونية لمعرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غرة الشهر المبارك، لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة "الغولف" في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي، واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائرًا، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

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