النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يويفا" يقرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية

اعتبارًا من المرحلة التأهيلية في الموسم "2021-2022"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب.

وسيطبق القرار اعتبارًا من المرحلة التأهيلية في الموسم "2021-2022".

وبدأ الـ"يويفا" بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في الموسم "1965-1966" لتحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، في حال تساوي الفريقين في النتيجة الإجمالية حيث يفوز الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج ملعبه.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جماهير، بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".

وبدلًا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليها ركلات ترجيح إذا استمرّ التعادل قائمًا بين الفريقين.

وفسّر ألكسندر تشيفرين رئيس الـ"يويفا" القرار بقوله: "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها؛ حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفًا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أيضًا: إنه نظرًا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتَي الذهاب والإياب فإنه سيتم أيضًا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"يويفا" يقرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية
سبق

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب.

وسيطبق القرار اعتبارًا من المرحلة التأهيلية في الموسم "2021-2022".

وبدأ الـ"يويفا" بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في الموسم "1965-1966" لتحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، في حال تساوي الفريقين في النتيجة الإجمالية حيث يفوز الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج ملعبه.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جماهير، بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".

وبدلًا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليها ركلات ترجيح إذا استمرّ التعادل قائمًا بين الفريقين.

وفسّر ألكسندر تشيفرين رئيس الـ"يويفا" القرار بقوله: "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها؛ حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفًا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أيضًا: إنه نظرًا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتَي الذهاب والإياب فإنه سيتم أيضًا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
06:49 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
10:05 AM

"يويفا" يقرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية

اعتبارًا من المرحلة التأهيلية في الموسم "2021-2022"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,251

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، موافقته على مقترح لإلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية التي ينظمها على مستوى الرجال والسيدات والشباب.

وسيطبق القرار اعتبارًا من المرحلة التأهيلية في الموسم "2021-2022".

وبدأ الـ"يويفا" بتطبيق قاعدة الأهداف خارج الأرض في الموسم "1965-1966" لتحديد الفائز في مواجهتي الذهاب والإياب، في حال تساوي الفريقين في النتيجة الإجمالية حيث يفوز الفريق الذي سجل أهدافًا أكثر خارج ملعبه.

لكن هذه القاعدة تعرضت لانتقادات الموسم الماضي، بعد أن أقيمت بعض المباريات على ملاعب محايدة ومن دون جماهير، بسبب وباء كورونا "كوفيد-19".

وبدلًا من ذلك سيتم اللجوء لشوطين إضافيين بواقع 15 دقيقة لكل شوط في نهاية مباراة الإياب، تليها ركلات ترجيح إذا استمرّ التعادل قائمًا بين الفريقين.

وفسّر ألكسندر تشيفرين رئيس الـ"يويفا" القرار بقوله: "التأثير الحالي لهذه القاعدة بات يتناقض مع الهدف الأصلي منها؛ حيث باتت الفرق صاحبة الضيافة تخشى الهجوم حتى لا يسجل الفريق الزائر هدفًا خارج الأرض قد يمنحه أفضلية بعد ذلك".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أيضًا: إنه نظرًا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أفضلية لتحديد الفائز في مواجهتَي الذهاب والإياب فإنه سيتم أيضًا إلغاء هذه القاعدة من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في دور المجموعات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,225
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,427
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,001

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة