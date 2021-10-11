استمر 10 أيام.. الموسيقى التصويرية توثّق ختام "كتاب الرياض"

ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة على هامش المعرض

اختتم معرض الرياض الدولي للكتاب فعاليات دورته الحالية بأمسية موسيقية للموسيقار العالمي "هانز زمر"، والتي احتضنها المسرح الأحمر في جامعة الأميرة نورة، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة على هامش المعرض، والذي يأتي تحت شعار "وجهة جديدة، فصل جديد" واستمرت لمدة عشرة أيام.

العرض العالمي للموسيقار "هانز زمر" اشتمل على مقطوعات من أشهر أعمال الموسيقار في الأفلام التصويرية، من أداء فرقة أوبرالية ضبطت إيقاع الحماسة ورفعت سقف الدهشة والعبقرية، عكست براعة "هانز" في تحويل الصورة إلى حكاية مسموعة، وجسدت الكيفية التي يتحول فيها الشعور والتفاصيل والأحداث إلى نغم ولحن، وأن الضجبج والصخب والهدوء والسكون جميعها جزء من المشهد وضلع مهم في إطار الصورة.

المؤلف والمنتج الموسيقي الألماني "هانز زمر"، الحاصل على جائزة الأوسكار عن أفضل موسيقى تصويرية لفيلم "الأسد الملك"، وأربع جوائز غرامي وثلاث جوائز بريت كلاسيكية وجائزتي غولدن غلوب، تميزت تجربته بخلق مزيج بين الأصالة والحداثة، وتوظيف التقنية مع الأوركسترا التقليدية.

يُذكر أن أمسيات معرض الرياض الدولي للكتاب والتي أقيمت في جامعة الأميرة نورة، كانت بدايتها مع أمسية الفنان عبدالرحمن محمد "الأمل الذي لن ينتهي"، وجاء بعدها أمسية الموسيقار "عمر خيرت"، وبعدها أمسية موسيقية غنائية للفنانين "نصير شمة وسعدون جابر"، كذلك مسرحية الكنز، لتكون هذه الفعاليات مجتمعة واقعاً ملموساً لتجربة تمزج بين التنوع والتجديد في القوالب والأشكال الإبداعية، وتصف دلالة شعار معرض الرياض للكتاب 2021 "وجهة جديدة، فصل جديد".