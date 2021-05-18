احتجاجًا على تواصل العدوان.. إضراب شامل بالضفة الغربية والخط الأخضر

شمل كافة مناحي الحياة والمؤسسات الخاصة والمصارف ووسائل النقل

احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنًا مع ضحايا الهجوم المتواصل على قطاع غزة، عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية والداخل.



وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.



ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية، وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء وفق روسيا اليوم، مطالبة الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقًا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع إسرائيل الساعة الواحدة ظهرًا.



وكانت حركة "حماس" قد دعت يوم أمس الاثنين، الفلسطينيين في مدن الضفة إلى إضراب شامل، والاشتباك المفتوح مع القوات الإسرائيلية في نقاط الاحتكاك.



وتشهد مدينة رام الله الآن مسيرة ضخمة، بأعداد كبيرة من الفلسطينيين وصلت إلى مدخل رام الله الشمالي قرب مستوطنة بيت إيل واشتبكت مع جنود الاحتلال.