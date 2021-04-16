3 طالبات بصبيا تحصدن مراكز متقدمة في مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن

مدير التعليم بالمحافظة هنّأ الفائزات وشكر أسرهن وقائدات مدارسهن

حصدت ثلاث طالبات من إدارة تعليم صبيا ثلاثة مراكز متقدمة في نتائج مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة في دورتها الخامسة والعشرين، والتي أعلنتها الأمانة العامة للجائزة بعد أن جرت منافساتها في الرياض.

وفي التفاصيل، حصدت الطالبة أفراح أحمد الحازمي المركز الثاني، وفي المركز الثالث الطالبة ميار علي الحازمي من ابتدائية ضمد الأولى في مشاركتهما في المستوى الرابع من الفرع الثالث، وحلت الطالبة لينا علي عقيلي من ابتدائية المعترض في الترتيب الثاني في مشاركتها في المستوى الثالث من الفرع الثالث.

فيما بارك مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي للفائزات في هذه المسابقة، وقدم شكره لأسر الطالبات وقائدات المدارس المشاركة ومعلماتهن؛ لتحفيزهن ومساندتهن للطالبات من ذوات الإعاقة للوصول إلى هذه المستويات.

وأكد الدكتور "الخرمي" أن هذه المسابقة تأتي امتداداً لاهتمام القيادة الحكيمة بهذه الفئة الغالية، وتوفير كل ما يسهّل عليهم حفظ القرآن وتعلمه، بما ينمي مهاراتهم، ويتناسب مع قدراتهم، ويضمن تأهيلهم ليكونوا أفراداً نافعين لمجتمعهم ووطنهم.

يشار إلى أن المسابقة انطلقت دورتها الأولى عام 1417 وتهدف إلى تشجيع الناشئة من المعوقين جسدياً وعقلياً على حفظ القرآن وتدبر معانيه، وتأهيل الأطفال المعوقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم، وربط الناشئة من المعوقين بدينهم، وكتاب ربهم، ومجتمعهم المسلم، وتتكون من ثلاثة فروع في كل فرع أربعة مستويات.