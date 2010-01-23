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120 ألفًا في "التعليم المستمر" يواصلون تعليمهم "عن بُعد" داخل 2.713 مدرسة

الوزارة: نسعى إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار.. وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة

قالت وزارة التعليم اليوم إنها تقدم خدمة التعليم المستمر إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في كل المراحل الدراسية عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، من خلال 2.713 مدرسة للتعليم المستمر للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د.مها السليمان: وزارة التعليم تسعى إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعليم المستمر، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة؛ وذلك لتنمية وتطوير الجانب العلمي والمعرفي والثقافي لأبناء وبنات الوطن؛ حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، ومهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم والتعلم، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة.

وأضافت: الوزارة تعمل على دعم وتطوير برامج ومشروعات ومبادرات محو الأمية بمختلف أنواعها، وتشجيع الأميين من الجنسين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأردفت "السليمان": الإدارة العامة للتعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية سخّرت كافة إمكاناتها للعمل في تأمين فرص التعلم الجيد، وخدمة المستفيدين في ظل جائحة "كورونا"، وتقديم خدمات التعليم المستمر؛ وذلك بالتحول السريع إلى الخدمات الإلكترونية، من خلال قناة "عين" التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في التعليم المستمر، وقنوات "عين" للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنصة "مدرستي"، إضافة إلى المبادرات المقدمة من إدارات وأقسام التعليم المستمر في جميع إدارات التعليم.

وتابعت: وزارة التعليم قدّمت 695 حصة خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام، وتم بث كل الدروس عن طريق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات "عين" التعليمية، من خلال 18 معلمًا ومعلمة بمتابعة مشرفي ومشرفات التعليم المستمر، واستفاد منها طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم المستمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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120 ألفًا في "التعليم المستمر" يواصلون تعليمهم "عن بُعد" داخل 2.713 مدرسة
سبق

قالت وزارة التعليم اليوم إنها تقدم خدمة التعليم المستمر إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في كل المراحل الدراسية عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، من خلال 2.713 مدرسة للتعليم المستمر للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د.مها السليمان: وزارة التعليم تسعى إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعليم المستمر، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة؛ وذلك لتنمية وتطوير الجانب العلمي والمعرفي والثقافي لأبناء وبنات الوطن؛ حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، ومهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم والتعلم، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة.

وأضافت: الوزارة تعمل على دعم وتطوير برامج ومشروعات ومبادرات محو الأمية بمختلف أنواعها، وتشجيع الأميين من الجنسين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأردفت "السليمان": الإدارة العامة للتعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية سخّرت كافة إمكاناتها للعمل في تأمين فرص التعلم الجيد، وخدمة المستفيدين في ظل جائحة "كورونا"، وتقديم خدمات التعليم المستمر؛ وذلك بالتحول السريع إلى الخدمات الإلكترونية، من خلال قناة "عين" التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في التعليم المستمر، وقنوات "عين" للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنصة "مدرستي"، إضافة إلى المبادرات المقدمة من إدارات وأقسام التعليم المستمر في جميع إدارات التعليم.

وتابعت: وزارة التعليم قدّمت 695 حصة خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام، وتم بث كل الدروس عن طريق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات "عين" التعليمية، من خلال 18 معلمًا ومعلمة بمتابعة مشرفي ومشرفات التعليم المستمر، واستفاد منها طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم المستمر.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
02:53 PM

120 ألفًا في "التعليم المستمر" يواصلون تعليمهم "عن بُعد" داخل 2.713 مدرسة

الوزارة: نسعى إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار.. وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة التعليم اليوم إنها تقدم خدمة التعليم المستمر إلى قرابة 120 ألف طالب وطالبة في كل المراحل الدراسية عن بُعد في الفصل الدراسي الثاني، من خلال 2.713 مدرسة للتعليم المستمر للبنين لجميع المراحل، والبنات للمرحلة الابتدائية.

وقالت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية د.مها السليمان: وزارة التعليم تسعى إلى توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعليم المستمر، وترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة؛ وذلك لتنمية وتطوير الجانب العلمي والمعرفي والثقافي لأبناء وبنات الوطن؛ حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات، ومهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم والتعلم، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتنمية المستدامة.

وأضافت: الوزارة تعمل على دعم وتطوير برامج ومشروعات ومبادرات محو الأمية بمختلف أنواعها، وتشجيع الأميين من الجنسين للالتحاق ببرامج تعليم الكبار في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وأردفت "السليمان": الإدارة العامة للتعليم المستمر بوكالة الوزارة للبرامج التعليمية سخّرت كافة إمكاناتها للعمل في تأمين فرص التعلم الجيد، وخدمة المستفيدين في ظل جائحة "كورونا"، وتقديم خدمات التعليم المستمر؛ وذلك بالتحول السريع إلى الخدمات الإلكترونية، من خلال قناة "عين" التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية في التعليم المستمر، وقنوات "عين" للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومنصة "مدرستي"، إضافة إلى المبادرات المقدمة من إدارات وأقسام التعليم المستمر في جميع إدارات التعليم.

وتابعت: وزارة التعليم قدّمت 695 حصة خلال الفصل الدراسي الأول هذا العام، وتم بث كل الدروس عن طريق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات "عين" التعليمية، من خلال 18 معلمًا ومعلمة بمتابعة مشرفي ومشرفات التعليم المستمر، واستفاد منها طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس التعليم المستمر.

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