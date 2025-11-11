4 علماء ينطلقون إلى الفضاء السبت المقبل

ينطلق، السبت المقبل، ثلاثة روّاد من وكالة ناسا الأمريكية ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ"سبايس اكس"، في أول مهمّة تشغيلية مدّتها ستة أشهر تكرّس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا، بحسب ما أوردت "إيلاف"، اليوم الأربعاء.
ويقلع الصاروخ عند الساعة 19:49 (0:49 بتوقيت جرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.
ويفترض التحام المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الأحد المقبل عند الساعة 9:20 بتوقيت جرينيتش.
ينطلق، السبت المقبل، ثلاثة روّاد من وكالة ناسا الأمريكية ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ"سبايس اكس"، في أول مهمّة تشغيلية مدّتها ستة أشهر تكرّس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا، بحسب ما أوردت "إيلاف"، اليوم الأربعاء.
ويقلع الصاروخ عند الساعة 19:49 (0:49 بتوقيت جرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.
ويفترض التحام المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الأحد المقبل عند الساعة 9:20 بتوقيت جرينيتش.
ينطلق، السبت المقبل، ثلاثة روّاد من وكالة ناسا الأمريكية ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ"سبايس اكس"، في أول مهمّة تشغيلية مدّتها ستة أشهر تكرّس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا، بحسب ما أوردت "إيلاف"، اليوم الأربعاء.
ويقلع الصاروخ عند الساعة 19:49 (0:49 بتوقيت جرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.
ويفترض التحام المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الأحد المقبل عند الساعة 9:20 بتوقيت جرينيتش.