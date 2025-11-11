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4 علماء ينطلقون إلى الفضاء السبت المقبل

تستغرق الرحلة 8 ساعات ونصف

ينطلق، السبت المقبل، ثلاثة روّاد من وكالة ناسا الأمريكية ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ"سبايس اكس"، في أول مهمّة تشغيلية مدّتها ستة أشهر تكرّس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا، بحسب ما أوردت "إيلاف"، اليوم الأربعاء.

ويقلع الصاروخ عند الساعة 19:49 (0:49 بتوقيت جرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

ويفترض التحام المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الأحد المقبل عند الساعة 9:20 بتوقيت جرينيتش.

والرواد هم: الأمريكيون مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، والياباني سويشي نوغوشي.

واعتمدت "ناسا" رسمياً أمس مركبة "كرو دراغون" من تطوير "سبايس اكس" كوسيلة آمنة لنقل روّادها في رحلات منتظمة.

وأنجزت "سبايس إكس" التي أسسها إيلون ماسك مهمّة تمهيدية من مايو إلى أغسطس، نقلت خلالها رائدين إلى المحطة الفضائية ثم أعادتهما إلى الأرض من دون مشاكل تُذكر.

الرئيسية/ محطات

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4 علماء ينطلقون إلى الفضاء السبت المقبل
سبق

ينطلق، السبت المقبل، ثلاثة روّاد من وكالة ناسا الأمريكية ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ"سبايس اكس"، في أول مهمّة تشغيلية مدّتها ستة أشهر تكرّس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا، بحسب ما أوردت "إيلاف"، اليوم الأربعاء.

ويقلع الصاروخ عند الساعة 19:49 (0:49 بتوقيت جرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

ويفترض التحام المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الأحد المقبل عند الساعة 9:20 بتوقيت جرينيتش.

والرواد هم: الأمريكيون مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، والياباني سويشي نوغوشي.

واعتمدت "ناسا" رسمياً أمس مركبة "كرو دراغون" من تطوير "سبايس اكس" كوسيلة آمنة لنقل روّادها في رحلات منتظمة.

وأنجزت "سبايس إكس" التي أسسها إيلون ماسك مهمّة تمهيدية من مايو إلى أغسطس، نقلت خلالها رائدين إلى المحطة الفضائية ثم أعادتهما إلى الأرض من دون مشاكل تُذكر.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
06:24 PM

4 علماء ينطلقون إلى الفضاء السبت المقبل

تستغرق الرحلة 8 ساعات ونصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينطلق، السبت المقبل، ثلاثة روّاد من وكالة ناسا الأمريكية ورائد من اليابان إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ لـ"سبايس اكس"، في أول مهمّة تشغيلية مدّتها ستة أشهر تكرّس استئناف الرحلات المأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة في مايو الماضي بعد تسعة أعوام من الانقطاع والاعتماد على روسيا، بحسب ما أوردت "إيلاف"، اليوم الأربعاء.

ويقلع الصاروخ عند الساعة 19:49 (0:49 بتوقيت جرينيتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

ويفترض التحام المركبة بالمحطة بعد ثماني ساعات ونصف الساعة، الأحد المقبل عند الساعة 9:20 بتوقيت جرينيتش.

والرواد هم: الأمريكيون مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، والياباني سويشي نوغوشي.

واعتمدت "ناسا" رسمياً أمس مركبة "كرو دراغون" من تطوير "سبايس اكس" كوسيلة آمنة لنقل روّادها في رحلات منتظمة.

وأنجزت "سبايس إكس" التي أسسها إيلون ماسك مهمّة تمهيدية من مايو إلى أغسطس، نقلت خلالها رائدين إلى المحطة الفضائية ثم أعادتهما إلى الأرض من دون مشاكل تُذكر.

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