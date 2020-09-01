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"القحطاني":  "مدرستي" مشروع وطني يحافظ على سلامة الطلاب فى ظل كورونا

أكد قيام "تعليم المهد" بتفعيل خدمة الهاتف الإرشادي خلال فترة التعليم عن بعد

وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، على تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية لطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال فترة التعليم عن بعد، والعمل على متابعة الطلاب والطالبات الذين قد يواجهون صعوبة في الدخول على منصة مدرستي، وتقديم الرعاية والخدمات المناسبة لهم، واستشعار المسؤولية تجاههم في جميع الأوقات؛ بما يحقق نواتج تعلم تسهم في عام دراسي مميز وحافل بالعطاء والإنجازات.

وأكد "القحطاني" على أن منصة مدرستي مشروع وطني تعليمي, توفر للطلاب والطالبات متابعة تعليمهم عن بعد بدون توقف بمشاركة أولياء الأمور, ولحمايتهم والحفاظ على صحتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد , والعمل على تقليص الفاقد التعليمي.

وطالب "القحطاني" كافة المدارس بتهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية التقنية والإرشادية والأسرية وتقديم الدعم الفني وتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يخص التقنية, عبر قنوات التواصل التي حددتها الإدارة التعليمية لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بُعد.

وشدد في الختام على ضرورة تعاون الأسرة بمتابعة أبنائهم وتحفيزهم في رحلة تعليمهم عن بُعد، من خلال منصة مدرستي وقنوات عين ما يحقق نجاح العملية التعليمية عن بعد بمشاركة أولياء الأمور لأبنائهم باستمرار وذلك بتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

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"القحطاني":  "مدرستي" مشروع وطني يحافظ على سلامة الطلاب فى ظل كورونا
سبق

وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، على تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية لطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال فترة التعليم عن بعد، والعمل على متابعة الطلاب والطالبات الذين قد يواجهون صعوبة في الدخول على منصة مدرستي، وتقديم الرعاية والخدمات المناسبة لهم، واستشعار المسؤولية تجاههم في جميع الأوقات؛ بما يحقق نواتج تعلم تسهم في عام دراسي مميز وحافل بالعطاء والإنجازات.

وأكد "القحطاني" على أن منصة مدرستي مشروع وطني تعليمي, توفر للطلاب والطالبات متابعة تعليمهم عن بعد بدون توقف بمشاركة أولياء الأمور, ولحمايتهم والحفاظ على صحتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد , والعمل على تقليص الفاقد التعليمي.

وطالب "القحطاني" كافة المدارس بتهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية التقنية والإرشادية والأسرية وتقديم الدعم الفني وتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يخص التقنية, عبر قنوات التواصل التي حددتها الإدارة التعليمية لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بُعد.

وشدد في الختام على ضرورة تعاون الأسرة بمتابعة أبنائهم وتحفيزهم في رحلة تعليمهم عن بُعد، من خلال منصة مدرستي وقنوات عين ما يحقق نجاح العملية التعليمية عن بعد بمشاركة أولياء الأمور لأبنائهم باستمرار وذلك بتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:55 PM

"القحطاني":  "مدرستي" مشروع وطني يحافظ على سلامة الطلاب فى ظل كورونا

أكد قيام "تعليم المهد" بتفعيل خدمة الهاتف الإرشادي خلال فترة التعليم عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - المهد
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وجه مدير إدارة التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني، على تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات النفسية والتربوية لطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال فترة التعليم عن بعد، والعمل على متابعة الطلاب والطالبات الذين قد يواجهون صعوبة في الدخول على منصة مدرستي، وتقديم الرعاية والخدمات المناسبة لهم، واستشعار المسؤولية تجاههم في جميع الأوقات؛ بما يحقق نواتج تعلم تسهم في عام دراسي مميز وحافل بالعطاء والإنجازات.

وأكد "القحطاني" على أن منصة مدرستي مشروع وطني تعليمي, توفر للطلاب والطالبات متابعة تعليمهم عن بعد بدون توقف بمشاركة أولياء الأمور, ولحمايتهم والحفاظ على صحتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد , والعمل على تقليص الفاقد التعليمي.

وطالب "القحطاني" كافة المدارس بتهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي ويأتي ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية التقنية والإرشادية والأسرية وتقديم الدعم الفني وتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يخص التقنية, عبر قنوات التواصل التي حددتها الإدارة التعليمية لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بُعد.

وشدد في الختام على ضرورة تعاون الأسرة بمتابعة أبنائهم وتحفيزهم في رحلة تعليمهم عن بُعد، من خلال منصة مدرستي وقنوات عين ما يحقق نجاح العملية التعليمية عن بعد بمشاركة أولياء الأمور لأبنائهم باستمرار وذلك بتهيئة الأجواء المناسبة لهم.

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