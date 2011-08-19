رغم إعلانها العفو العام.. "طالبان" تطارد المتعاونين مع أمريكا وبريطانيا للانتقام منهم

تفتش عنهم في المنازل ومطار كابول

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن مقاتلي حركة طالبان بعد سيطرتهم على كابول كثفوا مطاردة الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية والأميركية وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأسندت "نيويورك تايمز" إلى وثيقة سريّة للأمم المتحدة، أن عناصر طالبان يفتشون منزلًا تلو الآخر، ويهددون بأخذ أفراد أسرهم رهائن ما لم يسلم الأشخاص المطلوبون أنفسهم.

وأوضحت الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة أن المطاردة شملت عمليات تفتيش للحشود في مطار كابول الدولي؛ حيث لا يزال الآلاف يحاولون الفرار من البلاد في رحلات الإجلاء.

وأضافت أن "طالبان" كانت تعتمد على قائمة أشخاص تريد استجوابهم ومعاقبتهم، تشمل مواقع أهدافهم؛ وفقًا لـ"الشرق".