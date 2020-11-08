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"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

بالصور.. العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الحديدة

إحصاءات بأرقام المستفيدين في الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2،453 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 342 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 73 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 398 فرداً، وعيادة الولادة 28 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 558 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 728 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3.388 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 4.125 مريضاً، وراجع قسم نقل الدم 12 فرداً، وقسم تخطيط القلب 9 مراجعين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 1.413 شخصاً.

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بالصور.. العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الحديدة
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2،453 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 342 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 73 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 398 فرداً، وعيادة الولادة 28 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 558 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 728 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3.388 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 4.125 مريضاً، وراجع قسم نقل الدم 12 فرداً، وقسم تخطيط القلب 9 مراجعين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 1.413 شخصاً.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
04:52 PM

بالصور.. العيادات الطبية لمركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الحديدة

إحصاءات بأرقام المستفيدين في الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي.

وراجع العيادات في الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 2،453 مستفيداً، وعيادة الصحة الإنجابية 342 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 73 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 398 فرداً، وعيادة الولادة 28 حالة، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 558 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 728 فرداً.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 3.388 مريضاً، وصرفت الأدوية لـ 4.125 مريضاً، وراجع قسم نقل الدم 12 فرداً، وقسم تخطيط القلب 9 مراجعين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 1.413 شخصاً.

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