النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موجة غبار تجتاح الشرقية وتُخفِّض مستوى الرؤية الأفقية

تستمر حتى الواحدة من صباح غد السبت

تتعرَّض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة لموجة غبار رملية، غطت سماء المنطقة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن رياح وغبار بمحافظات عدة من محافظات المنطقة الشرقية. وتستمر موجة الغبار حتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم غد السبت، وتتطلب اتخاذ الحيطة والحذر.

يُذكر أن موجة الغبار التي تشهدها المنطقة الشرقية أثَّرت في خيارات المواطنين للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع؛ إذ اتجهوا إلى الأماكن المغلقة كالمطاعم والمجمعات التجارية، فيما خلت المتنزهات والشواطئ من المتنزهين.

المنطقة الشرقية غبار المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
موجة غبار تجتاح الشرقية وتُخفِّض مستوى الرؤية الأفقية
سبق

تتعرَّض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة لموجة غبار رملية، غطت سماء المنطقة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن رياح وغبار بمحافظات عدة من محافظات المنطقة الشرقية. وتستمر موجة الغبار حتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم غد السبت، وتتطلب اتخاذ الحيطة والحذر.

يُذكر أن موجة الغبار التي تشهدها المنطقة الشرقية أثَّرت في خيارات المواطنين للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع؛ إذ اتجهوا إلى الأماكن المغلقة كالمطاعم والمجمعات التجارية، فيما خلت المتنزهات والشواطئ من المتنزهين.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
08:16 PM

موجة غبار تجتاح الشرقية وتُخفِّض مستوى الرؤية الأفقية

تستمر حتى الواحدة من صباح غد السبت

A A A
محمد بن عبيد - الدمام
1
1,033

تتعرَّض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم الجمعة لموجة غبار رملية، غطت سماء المنطقة؛ وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا متقدمًا عن رياح وغبار بمحافظات عدة من محافظات المنطقة الشرقية. وتستمر موجة الغبار حتى الساعة الواحدة صباحًا من يوم غد السبت، وتتطلب اتخاذ الحيطة والحذر.

يُذكر أن موجة الغبار التي تشهدها المنطقة الشرقية أثَّرت في خيارات المواطنين للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع؛ إذ اتجهوا إلى الأماكن المغلقة كالمطاعم والمجمعات التجارية، فيما خلت المتنزهات والشواطئ من المتنزهين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة