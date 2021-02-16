النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة.. 56,384 إصابة مؤكدة و1,217 وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 56,384 إصابة مؤكدة و1,217 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,542,421 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 485,070.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. 56,384 إصابة مؤكدة و1,217 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 56,384 إصابة مؤكدة و1,217 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,542,421 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 485,070.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:28 PM

الولايات المتحدة.. 56,384 إصابة مؤكدة و1,217 وفاة بـ"كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
141

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 56,384 إصابة مؤكدة و1,217 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,542,421 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 485,070.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,154
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,542
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة