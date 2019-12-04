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"تقنية جدة" تعقد دورة تدريبية لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق

تستمر 5 أيام وتستهدف رفع كفاءة 25 موظفًا في التحليل والتخطيط الاستراتيجي

تعقد الكلية التقنية بجدة الأحد القادم، دورة تدريبية خاصة لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، تستمر لمدة 5 أيام، عن تصميم بطاقة الأداء المتوازن كأداة للتخطيط والرقابة والتطوير، والتي تهدف إلى تمكين الملتحقين من صقل وبناء مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن بكفاءة وفعالية.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار التنسيق المستمر مع القطاعين العام والخاص، الرامية إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالكلية من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أحدث الممارسات التدريبية العالمية، وكذلك تَوَفر أساليب تدريب حديثة سواء كانت في المحتوى المقدم أو وسائل التدريب الحديثة التي تحاكي الواقع الوظيفي والمهني.

وأضاف "السريعي": تهدف الدورة كذلك التي سيلتحق بها خمسة وعشرون موظفًا من هيئة الرقابة والتحقيق، إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي الحديث والتطورات الحديثة بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن؛ مما سيُكسبهم مهارة صياغة المؤشرات والقياسات الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن، ومن ثم صقل مهارتهم حول طرق تصميم وصياغة الخطة الاستراتيجية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.

ورحّب "السريعي" بكل القطاعات الراغبة في بناء شراكات تدريبية ووظيفية، وصولًا إلى خلق أطر تعاونية تُسهم في الدفع قدمًا بالتنمية البشرية في مختلف المجالات والتخصصات.

الكلية التقنية هيئة الرقابة والتحقيق جدة

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"تقنية جدة" تعقد دورة تدريبية لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق
سبق

تعقد الكلية التقنية بجدة الأحد القادم، دورة تدريبية خاصة لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، تستمر لمدة 5 أيام، عن تصميم بطاقة الأداء المتوازن كأداة للتخطيط والرقابة والتطوير، والتي تهدف إلى تمكين الملتحقين من صقل وبناء مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن بكفاءة وفعالية.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار التنسيق المستمر مع القطاعين العام والخاص، الرامية إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالكلية من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أحدث الممارسات التدريبية العالمية، وكذلك تَوَفر أساليب تدريب حديثة سواء كانت في المحتوى المقدم أو وسائل التدريب الحديثة التي تحاكي الواقع الوظيفي والمهني.

وأضاف "السريعي": تهدف الدورة كذلك التي سيلتحق بها خمسة وعشرون موظفًا من هيئة الرقابة والتحقيق، إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي الحديث والتطورات الحديثة بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن؛ مما سيُكسبهم مهارة صياغة المؤشرات والقياسات الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن، ومن ثم صقل مهارتهم حول طرق تصميم وصياغة الخطة الاستراتيجية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.

ورحّب "السريعي" بكل القطاعات الراغبة في بناء شراكات تدريبية ووظيفية، وصولًا إلى خلق أطر تعاونية تُسهم في الدفع قدمًا بالتنمية البشرية في مختلف المجالات والتخصصات.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
10:42 AM

"تقنية جدة" تعقد دورة تدريبية لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق

تستمر 5 أيام وتستهدف رفع كفاءة 25 موظفًا في التحليل والتخطيط الاستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعقد الكلية التقنية بجدة الأحد القادم، دورة تدريبية خاصة لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق، تستمر لمدة 5 أيام، عن تصميم بطاقة الأداء المتوازن كأداة للتخطيط والرقابة والتطوير، والتي تهدف إلى تمكين الملتحقين من صقل وبناء مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن بكفاءة وفعالية.

وأكد عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار التنسيق المستمر مع القطاعين العام والخاص، الرامية إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالكلية من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أحدث الممارسات التدريبية العالمية، وكذلك تَوَفر أساليب تدريب حديثة سواء كانت في المحتوى المقدم أو وسائل التدريب الحديثة التي تحاكي الواقع الوظيفي والمهني.

وأضاف "السريعي": تهدف الدورة كذلك التي سيلتحق بها خمسة وعشرون موظفًا من هيئة الرقابة والتحقيق، إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي الحديث والتطورات الحديثة بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن؛ مما سيُكسبهم مهارة صياغة المؤشرات والقياسات الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن، ومن ثم صقل مهارتهم حول طرق تصميم وصياغة الخطة الاستراتيجية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.

ورحّب "السريعي" بكل القطاعات الراغبة في بناء شراكات تدريبية ووظيفية، وصولًا إلى خلق أطر تعاونية تُسهم في الدفع قدمًا بالتنمية البشرية في مختلف المجالات والتخصصات.

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