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محافظ الزلفي يرأس اجتماعًا لمعالجة الآبار المكشوفة والمهجورة

بحثًا عن حلول جذرية للحد من مخاطرها ومعاقبة مخالفي الأنظمة

تَرأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة الآبار المكشوفة والمهجورة بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ بحثًا عن حلول جذرية للحد من خطرها، من خلال متابعتها وحصرها وتنفيذ العقوبات النظامية لمن يخالف الأنظمة بهذا الشأن، وتلك المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وتم خلاله استعراض توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بهذا الشأن، وحرصه على متابعة الآبار المكشوفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي خطرها.

وأكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي خلال الاجتماع، أهمية التفاعل والجدية من أجل سلامة الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أخطار الآبار وتفعيل الضوابط والإجراءات النظامية الخاصة بمنح تراخيص حفر الآبار، ومعالجة أي قصور أو مخالفات في الآبار القديمة.

محافظة الزلفي الآبار المكشوفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ الزلفي يرأس اجتماعًا لمعالجة الآبار المكشوفة والمهجورة
سبق

تَرأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة الآبار المكشوفة والمهجورة بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ بحثًا عن حلول جذرية للحد من خطرها، من خلال متابعتها وحصرها وتنفيذ العقوبات النظامية لمن يخالف الأنظمة بهذا الشأن، وتلك المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وتم خلاله استعراض توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بهذا الشأن، وحرصه على متابعة الآبار المكشوفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي خطرها.

وأكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي خلال الاجتماع، أهمية التفاعل والجدية من أجل سلامة الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أخطار الآبار وتفعيل الضوابط والإجراءات النظامية الخاصة بمنح تراخيص حفر الآبار، ومعالجة أي قصور أو مخالفات في الآبار القديمة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:22 AM

محافظ الزلفي يرأس اجتماعًا لمعالجة الآبار المكشوفة والمهجورة

بحثًا عن حلول جذرية للحد من مخاطرها ومعاقبة مخالفي الأنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَرأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماعًا عاجلًا؛ لمناقشة الآبار المكشوفة والمهجورة بالمحافظة والمراكز التابعة لها؛ بحثًا عن حلول جذرية للحد من خطرها، من خلال متابعتها وحصرها وتنفيذ العقوبات النظامية لمن يخالف الأنظمة بهذا الشأن، وتلك المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج

شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، وتم خلاله استعراض توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بهذا الشأن، وحرصه على متابعة الآبار المكشوفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي خطرها.

وأكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي خلال الاجتماع، أهمية التفاعل والجدية من أجل سلامة الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، والتعاون لتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من أخطار الآبار وتفعيل الضوابط والإجراءات النظامية الخاصة بمنح تراخيص حفر الآبار، ومعالجة أي قصور أو مخالفات في الآبار القديمة.

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