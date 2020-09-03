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وزير التعليم المصري يكشف عن مافيا لتسريب امتحان "السات" الأمريكي

تُباع بإجاباتها بمبالغ كبيرة جدًّا

كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، عن وجود مافيا لتسريب امتحانات الـ"سات" (امتحان أمريكي عالمي معترف به في أغلب دول العالم).

وأفاد "شوقي" بأن تسريب امتحانات "السات" كان عاملاً رئيساً في إلغائها، مشيراً إلى وجود مافيا لتسريب امتحانات "السات" وبيعها بإجاباتها للطلاب بأرقام كبيرة جدًّا.


وأوضح أن التسريب أزعج المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن امتحانات "السات"؛ لأن مصداقية الامتحان الأمريكي حول العالم تهتز عند حدوث أي شبهة غش أو تسريب أي من الامتحانات.

وذكر "شوقي" أن ظاهرة تسريب امتحانات "السات" الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تكررت كثيراً على مدار السنوات الماضية، ولكنها تفاقمت بعد أزمة فيروس كورونا الجديد؛ وفقاً لما أوردت "سبوتنيك".

وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير التعليم المصري يكشف عن مافيا لتسريب امتحان "السات" الأمريكي
سبق

كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، عن وجود مافيا لتسريب امتحانات الـ"سات" (امتحان أمريكي عالمي معترف به في أغلب دول العالم).

وأفاد "شوقي" بأن تسريب امتحانات "السات" كان عاملاً رئيساً في إلغائها، مشيراً إلى وجود مافيا لتسريب امتحانات "السات" وبيعها بإجاباتها للطلاب بأرقام كبيرة جدًّا.


وأوضح أن التسريب أزعج المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن امتحانات "السات"؛ لأن مصداقية الامتحان الأمريكي حول العالم تهتز عند حدوث أي شبهة غش أو تسريب أي من الامتحانات.

وذكر "شوقي" أن ظاهرة تسريب امتحانات "السات" الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تكررت كثيراً على مدار السنوات الماضية، ولكنها تفاقمت بعد أزمة فيروس كورونا الجديد؛ وفقاً لما أوردت "سبوتنيك".

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
04:22 PM

وزير التعليم المصري يكشف عن مافيا لتسريب امتحان "السات" الأمريكي

تُباع بإجاباتها بمبالغ كبيرة جدًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، عن وجود مافيا لتسريب امتحانات الـ"سات" (امتحان أمريكي عالمي معترف به في أغلب دول العالم).

وأفاد "شوقي" بأن تسريب امتحانات "السات" كان عاملاً رئيساً في إلغائها، مشيراً إلى وجود مافيا لتسريب امتحانات "السات" وبيعها بإجاباتها للطلاب بأرقام كبيرة جدًّا.


وأوضح أن التسريب أزعج المؤسسة الأمريكية المسؤولة عن امتحانات "السات"؛ لأن مصداقية الامتحان الأمريكي حول العالم تهتز عند حدوث أي شبهة غش أو تسريب أي من الامتحانات.

وذكر "شوقي" أن ظاهرة تسريب امتحانات "السات" الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر تكررت كثيراً على مدار السنوات الماضية، ولكنها تفاقمت بعد أزمة فيروس كورونا الجديد؛ وفقاً لما أوردت "سبوتنيك".

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