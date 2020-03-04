بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً)

"القرني": الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، احتفالاً اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠ تحت شعار (السلامة أولاً)، احتفالاً بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، تحت رعاية محافظ الليث عمران الزهراني، وبحضور مديري الأجهزة الحكومية.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض توعوي للمعدات الفنية للدفاع المدني والسلامة، وشارك في المعرض عددٌ من الجهات مثل كلية التقنية وجمعية كفى للتوعية ومؤسسات السلامة.

ثم بدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث وثم كلمة لمدير كلية التقنية، بعد ذلك عرض بعض الأفلام التوعوية والأفلام الوثائقية الأخرى، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.

وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر، ودعا جميع سكان وزوار محافظة الليث للاستفادة من الفعاليات والفقرات التوعوية الهادفة.