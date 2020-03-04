النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً)

"القرني": الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، احتفالاً اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠ تحت شعار (السلامة أولاً)، احتفالاً بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، تحت رعاية محافظ الليث عمران الزهراني، وبحضور مديري الأجهزة الحكومية.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض توعوي للمعدات الفنية للدفاع المدني والسلامة، وشارك في المعرض عددٌ من الجهات مثل كلية التقنية وجمعية كفى للتوعية ومؤسسات السلامة.

ثم بدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث وثم كلمة لمدير كلية التقنية، بعد ذلك عرض بعض الأفلام التوعوية والأفلام الوثائقية الأخرى، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.

وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر، ودعا جميع سكان وزوار محافظة الليث للاستفادة من الفعاليات والفقرات التوعوية الهادفة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً)
سبق

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، احتفالاً اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠ تحت شعار (السلامة أولاً)، احتفالاً بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، تحت رعاية محافظ الليث عمران الزهراني، وبحضور مديري الأجهزة الحكومية.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض توعوي للمعدات الفنية للدفاع المدني والسلامة، وشارك في المعرض عددٌ من الجهات مثل كلية التقنية وجمعية كفى للتوعية ومؤسسات السلامة.

ثم بدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث وثم كلمة لمدير كلية التقنية، بعد ذلك عرض بعض الأفلام التوعوية والأفلام الوثائقية الأخرى، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.

وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر، ودعا جميع سكان وزوار محافظة الليث للاستفادة من الفعاليات والفقرات التوعوية الهادفة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
09:28 PM

بحضور المحافظ .. الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الليث تحت شعار (السلامة أولاً)

"القرني": الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
300

أقامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث، احتفالاً اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني ١٤٤١هـ / ٢٠٢٠ تحت شعار (السلامة أولاً)، احتفالاً بالكلية التقنية والمعهد الصناعي، تحت رعاية محافظ الليث عمران الزهراني، وبحضور مديري الأجهزة الحكومية.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض توعوي للمعدات الفنية للدفاع المدني والسلامة، وشارك في المعرض عددٌ من الجهات مثل كلية التقنية وجمعية كفى للتوعية ومؤسسات السلامة.

ثم بدأ الحفل الخطابي بآياتٍ من الذكر الحكيم، وكلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الليث وثم كلمة لمدير كلية التقنية، بعد ذلك عرض بعض الأفلام التوعوية والأفلام الوثائقية الأخرى، واختتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة في الحفل.

وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن هذا الاحتفال يأتي لتعزيز قيام ومفاهيم السلامة وتجنب المخاطر، ودعا جميع سكان وزوار محافظة الليث للاستفادة من الفعاليات والفقرات التوعوية الهادفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,945
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,137

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة