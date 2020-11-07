تأسيس مجلس استشاري لتطوير "ستارة خليص" ومتابعة المشاريع المتعثرة

موافقة من المحافظ و6 لجان ومتابعة طلبات المواطنين.. و"السلمي" أميناً عاماً

وافق محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي؛ على تأسيس مجلس استشاري بمركز ستارة؛ للمساهمة في تنمية المركز وعمل إستراتيجية تطويرية له، اضافة إلى رصد طلبات واحتياجات قرى وهجر المركز ومتابعة المشاريع المتعثرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

هذا وقد عقد المجلس أولى جلساته، صباح أمس الأول، برئاسة رئيس المركز سلطان عبدالله الشريف؛ الذي قدّم شكره وتقديره للمحافظ على دعمه وتشجيعه وحرصه على تطوير مركز ستارة وخدمة أهالي المركز وساكنيه.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد الجلسات شهرياً بمقر المركز، كما تم حصر المشاريع المتعثرة التي تركزت حول جسر وادي ستارة، ومبنى مجمع المدارس، وقرر المجتمعون تشكيل ٦ لجان فرعية من المجلس لمتابعة هذه المشاريع مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة طلبات المواطنين، كما تم الاتفاق على تكليف سلمان سالم السلمي؛ ليكون أميناً عاماً للمجلس.

وحثّ رئيس مركز ستارة سلطان الشريف؛ الأعضاء، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبذل الجهد في متابعة طلبات المركز واحتياجاته وإعطاء المجلس في الاجتماع القادم، صورة كاملة عن كل ما توصلت إليه كل لجنة مع إطلاع المجلس على العوائق التي تواجه عملهم أولاً بأول.

يُذكر أن مركز ستارة من أقدم المراكز التي أُنشئت بمنطقة مكة المكرّمة؛ حيث أُنشئ قبل ٧٠ سنة ويعد البوابة الشمالية لمنطقة مكة المكرّمة، ويقع على طريق الهجرة بين المدينتيْن المقدّستيْن، ويحوي عدداً من المواقع التاريخية والأثرية؛ يأتي في مقدمتها قرية جبلة التاريخية التي تعد من أوائل القرى الأثرية في الحجاز، وكذلك مكان غزوة المريسيع.

ويعد مركز ستارة واجهة منطقة مكة المكرّمة من جهة المدينة المنوّرة، ويشتهر بكثرة الآبار والعيون والمزارع التي تضخ كميات كبيرة من التمور والخضراوات والفواكه إلى الأسواق.