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"الكونجرس" يبرئ "ترامب" من تهمتي إساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل المجلس

أسقط قضية العزل وأسدل الستار على المحاكمة التي استمرت جلساتها 21 يومًا

برّأ الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، صوت الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء على تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا مقابل 48 صوتًا، كما قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 صوتًا.

وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة إنه سيصوت لإدانة ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وكان يتجه مجلس الشيوخ صوب تبرئة ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمية تتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

وواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتًا يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يومًا، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة، لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترامب على الرغم من أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.


أمريكا الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي

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"الكونجرس" يبرئ "ترامب" من تهمتي إساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل المجلس
سبق

برّأ الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، صوت الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء على تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا مقابل 48 صوتًا، كما قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 صوتًا.

وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة إنه سيصوت لإدانة ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وكان يتجه مجلس الشيوخ صوب تبرئة ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمية تتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

وواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتًا يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يومًا، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة، لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترامب على الرغم من أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.


06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
01:18 AM

"الكونجرس" يبرئ "ترامب" من تهمتي إساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل المجلس

أسقط قضية العزل وأسدل الستار على المحاكمة التي استمرت جلساتها 21 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برّأ الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، صوت الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء على تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا مقابل 48 صوتًا، كما قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 صوتًا.

وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة إنه سيصوت لإدانة ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وكان يتجه مجلس الشيوخ صوب تبرئة ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمية تتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

وواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتًا يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يومًا، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة، لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترامب على الرغم من أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.


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