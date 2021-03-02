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أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

أُطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية

اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على المتضررين من سقوط شظايا مقذوف عسكري الذي أطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، الذي نتج عنه وقوع إصابات بالمدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات وثلاث مركبات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير جازان مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

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أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري
سبق

اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على المتضررين من سقوط شظايا مقذوف عسكري الذي أطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، الذي نتج عنه وقوع إصابات بالمدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات وثلاث مركبات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير جازان مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:19 PM

أمير جازان يطمئن هاتفياً على المتضررين من سقوط شظايا المقذوف العسكري

أُطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية

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فهد كاملي - جازان
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1,032

اطمأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على المتضررين من سقوط شظايا مقذوف عسكري الذي أطلق باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، الذي نتج عنه وقوع إصابات بالمدنيين وأضرار مادية بمنزلين ومحل تموينات وثلاث مركبات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمير جازان مساء اليوم بالمتضررين، سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن من كيد العابثين وأن يديم أمنه وأمانه.

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