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مصادر "سبق" توضح حقيقة تركيب قاعدة أكبر مظلة في العالم بصحن المطاف بالحرم المكي

الخبر قديم وكذلك الصورة والنموذج وُضِع في ألمانيا.. وتوقف لإعادة دراسته هندسياً وتشغيلياً

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وصول قاعدة أكبر مظلة في العالم؛ استعداداً لوضعها في مكانها المخصص لتظليل صحن المطاف، وتزن هذه القاعدة 16 طناً، وتزن بقية أجزائها 600 طن.

وقالت المصادر لـ"سبق": الخبر قديم والصورة المتداولة قديمة، والنموذج وُضِع في ألمانيا، والحقيقة ما تم تركيبه في 2016 لقاعدة المظلة في الساحة الشمالية من المسجد الحرام، وليس كما ذكر في صحن المطاف، علماً بأن مقترح تصميم تظليل المطاف يختلف عن الساحات لاختلاف طبيعة المكان.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع تركيب أكبر مظلة في العالم في الساحات الشمالية بالمسجد الحرام توقف العمل فيه لإعادة دراسته وتقييمه هندسياً وتشغيلياً ومالياً من قبل الجهات المختصة، وسيتم توضيح ذلك عبر المصادر الرسمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وطالبت بعدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول مشاريع المسجد الحرام، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي جديد حول تركيب المظلة والأمور الهندسية عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق" توضح حقيقة تركيب قاعدة أكبر مظلة في العالم بصحن المطاف بالحرم المكي
سبق

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وصول قاعدة أكبر مظلة في العالم؛ استعداداً لوضعها في مكانها المخصص لتظليل صحن المطاف، وتزن هذه القاعدة 16 طناً، وتزن بقية أجزائها 600 طن.

وقالت المصادر لـ"سبق": الخبر قديم والصورة المتداولة قديمة، والنموذج وُضِع في ألمانيا، والحقيقة ما تم تركيبه في 2016 لقاعدة المظلة في الساحة الشمالية من المسجد الحرام، وليس كما ذكر في صحن المطاف، علماً بأن مقترح تصميم تظليل المطاف يختلف عن الساحات لاختلاف طبيعة المكان.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع تركيب أكبر مظلة في العالم في الساحات الشمالية بالمسجد الحرام توقف العمل فيه لإعادة دراسته وتقييمه هندسياً وتشغيلياً ومالياً من قبل الجهات المختصة، وسيتم توضيح ذلك عبر المصادر الرسمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وطالبت بعدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول مشاريع المسجد الحرام، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي جديد حول تركيب المظلة والأمور الهندسية عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
05:00 PM

مصادر "سبق" توضح حقيقة تركيب قاعدة أكبر مظلة في العالم بصحن المطاف بالحرم المكي

الخبر قديم وكذلك الصورة والنموذج وُضِع في ألمانيا.. وتوقف لإعادة دراسته هندسياً وتشغيلياً

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
99,565

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وصول قاعدة أكبر مظلة في العالم؛ استعداداً لوضعها في مكانها المخصص لتظليل صحن المطاف، وتزن هذه القاعدة 16 طناً، وتزن بقية أجزائها 600 طن.

وقالت المصادر لـ"سبق": الخبر قديم والصورة المتداولة قديمة، والنموذج وُضِع في ألمانيا، والحقيقة ما تم تركيبه في 2016 لقاعدة المظلة في الساحة الشمالية من المسجد الحرام، وليس كما ذكر في صحن المطاف، علماً بأن مقترح تصميم تظليل المطاف يختلف عن الساحات لاختلاف طبيعة المكان.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع تركيب أكبر مظلة في العالم في الساحات الشمالية بالمسجد الحرام توقف العمل فيه لإعادة دراسته وتقييمه هندسياً وتشغيلياً ومالياً من قبل الجهات المختصة، وسيتم توضيح ذلك عبر المصادر الرسمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وطالبت بعدم الالتفات لأي شائعات تتناقل حول مشاريع المسجد الحرام، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أي جديد حول تركيب المظلة والأمور الهندسية عبر المنصات الرسمية التابعة لرئاسة شؤون الحرمين.

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